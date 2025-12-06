Le Parlement donne son accord : en Tunisie, les drones agricoles vont révolutionner nos campagnes

Découvrez les nouvelles mesures adoptées par le Parlement pour moderniser l’agriculture : utilisation de drones pour l’épandage de produits phytosanitaires, restructuration des terres domaniales et régularisation des enseignants suppléants.

60 Voix favorables Un vote majoritaire qui montre un soutien clair du Parlement à l’introduction des drones agricoles.

Un pas vers une agriculture plus efficace et rentable, sous réserve d’autorisations et encadrée par un projet de loi en cours d’examen.

L’adoption de l’article 135 : une révolution pour l’agriculture ?

Le Parlement a récemment approuvé l’article 135 du projet de loi, ouvrant la voie à l’utilisation de drones par les agriculteurs pour l’épandage de produits phytosanitaires sur leurs terres.

L’arrivée des drones pourrait vraiment changer notre manière de travailler. Mais pour nous, ce qui compte, c’est un cadre clair et des règles simples. On veut pouvoir innover sans se mettre en danger ni enfreindre la loi. Fethi, 42 ans, agriculteur

Cette décision, soutenue par 60 voix contre 29 et 14 abstentions, vise à optimiser l’intervention sur les cultures tout en renforçant leur protection.

Cependant, l’usage des drones reste soumis à l’obtention d’autorisations spécifiques. Un projet de loi encadrant cette nouvelle pratique est actuellement en cours d’examen et devrait être présenté prochainement au Parlement.

Quel encadrement pour l’utilisation des drones dans nos campagnes ?

L’emploi de ces appareils volants n’est pas sans contraintes. En effet, leur utilisation est conditionnée par l’obtention d’autorisations délivrées par les autorités compétentes.

La possibilité de voir enfin notre situation régularisée est un soulagement. Cela faisait des années que nous attendions une reconnaissance officielle. Chahra, 38 ans, enseignante suppléante

Cette réglementation vise à garantir une utilisation sécurisée et respectueuse de l’environnement.

Michket Salama, la ministre des Finances, a récemment annoncé qu’un projet de loi spécifique à l’encadrement de l’usage des drones est actuellement en cours d’étude. Ce texte législatif devrait être présenté sous peu au Parlement pour examen et approbation.

Des mesures complémentaires pour booster l’agriculture !

Le Parlement a également adopté l’article 138, instaurant une ligne de financement pour la restructuration des terres domaniales de plus de 1 000 hectares.



Cette mesure vise à augmenter la rentabilité des exploitations, stimuler l’emploi des jeunes entrepreneurs et ingénieurs, renforcer le contrôle et assurer la liquidité nécessaire à leur gestion.

En outre, l’article 139 a été approuvé, visant à régulariser la situation des enseignants suppléants d’avant 2006 et 2008. Ces décisions complémentaires contribuent à soutenir et dynamiser le secteur agricole.