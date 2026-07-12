Le Parlement explore des financements avec la Banque mondiale pour un avenir énergétique plus vert

L’Assemblée des représentants du peuple s’apprête à examiner deux projets de loi cruciaux pour l’avenir énergétique de la Tunisie.

Ces textes, liés à des accords de garantie avec la Banque mondiale, visent à transformer le secteur de l’énergie en améliorant son efficacité et en augmentant la part des énergies renouvelables.

Des accords de garantie pour un secteur énergétique modernisé

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) se penche sur deux projets de loi visant à approuver des accords de garantie entre la Tunisie et la Banque mondiale, signés le 3 novembre 2025.

Le premier accord concerne un prêt de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) destiné à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG).

Le second accord porte sur un financement du Fonds pour les technologies propres. Ces projets de loi, soumis en procédure d’urgence, visent à soutenir la modernisation du secteur énergétique tunisien.

Préoccupations des députés sur l’utilisation des financements

Les députés expriment des préoccupations quant à l’utilisation efficace des financements pour garantir des bénéfices tangibles aux citoyens. Ils soulignent l’importance de limiter l’endettement tout en optimisant les ressources nationales.

La nécessité d’améliorer la gouvernance et la situation financière de la STEG est également mise en avant, avec un accent particulier sur l’accélération du déploiement des compteurs intelligents et des projets d’énergies renouvelables.

En parallèle, les discussions portent sur l’instauration d’un cadre réglementaire propice à l’investissement, sans augmenter le coût de l’électricité pour les ménages et les entreprises. Les députés insistent sur l’urgence de ces réformes pour assurer une transition énergétique réussie et durable.

Vers un avenir énergétique plus vert

Le programme ambitionne d’améliorer l’efficacité et la performance du secteur énergétique en augmentant la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité.

Pour ce faire, il prévoit la modernisation des réseaux électriques et le développement des interconnexions, garantissant ainsi une meilleure qualité de service.

En parallèle, il est crucial de ne pas alourdir le coût de l’électricité pour les ménages et les entreprises. L’accent est mis sur l’optimisation des ressources et la mise en place de solutions innovantes pour une transition énergétique accélérée et durable.