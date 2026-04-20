Le Parlement s’attaque à la question délicate du statut des cadres des mosquées, un enjeu sociétal majeur

La Commission parlementaire tunisienne se penche actuellement sur une proposition de loi visant à unifier le statut juridique et professionnel des cadres religieux.

Ce texte, qui prévoit notamment un salaire fixe et une couverture sociale complète pour ces derniers, pourrait révolutionner leur rôle au sein de la société tunisienne.

Un statut unifié pour les cadres des mosquées : une nécessité ?

La Commission parlementaire tunisienne se penche actuellement sur une proposition de loi visant à établir un statut juridique et professionnel unifié pour les cadres des mosquées.

Cette initiative, qui intervient dans un contexte où le rôle de ces cadres dans l’orientation du discours religieux et la préservation de la paix sociale est de plus en plus reconnu, vise à définir clairement leurs droits et devoirs, ainsi que les mécanismes de recrutement, de formation, d’évaluation et de contrôle.

L’absence d’un cadre réglementaire clair a jusqu’à présent nui à leur stabilité professionnelle. Ce texte propose donc de remédier à cette situation en offrant aux cadres des mosquées un salaire fixe, une couverture sociale complète, des congés annuels et des congés de maladie, une progression de carrière et des primes.

Des avantages concrets pour les cadres des mosquées

La proposition de loi prévoit plusieurs avantages pour les cadres des mosquées. En premier lieu, elle garantit un salaire mensuel fixe, mettant fin à l’incertitude financière qui peut parfois prévaloir.

De plus, une couverture sociale complète est proposée, incluant des congés annuels et maladie, assurant ainsi une protection en cas d’imprévus.

En outre, le texte envisage une progression de carrière et des primes, offrant des perspectives d’évolution professionnelle.

Cependant, ces avantages s’accompagnent de responsabilités : respect de la Constitution, neutralité politique, promotion d’un discours religieux modéré et interdiction d’utiliser la chaire à des fins non religieuses.

Vers une meilleure régulation du secteur religieux

La proposition de loi prévoit des mécanismes de nomination, de formation continue et d’évaluation périodique.

En cas de manquements graves, des sanctions peuvent être appliquées, allant de l’avertissement à la révocation. Ces mesures visent à instaurer une transparence dans l’évolution professionnelle des cadres religieux.

Le cadre juridique actuel est critiqué pour son absence de protection contre la précarité et les conflits de compétences entre différentes autorités.

La proposition impose à l’État de régulariser la situation des cadres en exercice avant l’entrée en vigueur du texte, sous deux ans maximum.