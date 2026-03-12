Le passeport algérien perd du terrain, une légère chute dans le classement mondial du Henley Passeport Index à noter

Le passeport algérien a récemment perdu une place dans le Henley Passport Index, se positionnant désormais à la 77e place mondiale.

Ce classement, basé sur le nombre de destinations accessibles sans visa préalable, reflète les changements constants des politiques d’immigration et met en lumière les disparités entre les différents passeports du monde.

Le passeport algérien perd une place : un coup d’œil sur le Henley Passport Index

Le Henley Passport Index est un classement mondial des passeports basé sur le nombre de destinations accessibles sans visa préalable pour leurs détenteurs.

Cet indice, régulièrement mis à jour, s’appuie sur les informations fournies par l’International Air Transport Association, une organisation qui centralise les données sur les politiques de visas dans différents pays et territoires.

Récemment, le passeport algérien a perdu une place dans cet index, passant de la 76e à la 77e position entre février et mars 2026.

Cette légère chute reflète les changements constants dans les règles d’entrée appliquées aux voyageurs étrangers par les États.

Malgré cette baisse, le nombre de destinations accessibles sans visa pour les détenteurs du passeport algérien reste inchangé, avec 55 destinations principalement situées en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient.

Quels avantages offre le passeport algérien à ses détenteurs ?

Le passeport algérien offre à ses détenteurs l’accès à 55 destinations sans nécessité de visa préalable.

Ces destinations se situent principalement en Afrique, Asie et Moyen-Orient. Cela signifie que les ressortissants algériens peuvent voyager vers ces pays pour un séjour de courte durée sans avoir à effectuer de démarches administratives avant leur départ.

Dans certains pays, un visa peut être délivré à l’arrivée ou une autorisation de voyage électronique peut être obtenue en ligne avant le déplacement.

Cependant, pour se rendre dans les pays de l’Schengen Area, les ressortissants algériens doivent toujours déposer une demande de visa.

Comment se positionne le passeport algérien face aux autres passeports arabes et mondiaux ?

Comparativement, le passeport marocain est classé 62e avec un accès à 71 destinations sans visa préalable, tandis que le passeport tunisien occupe la 67e place avec 66 destinations. Ces classements reflètent les politiques de visas des différents pays partenaires.

Dans l’édition de mars 2026 du Henley Passport Index, le passeport de Singapour est en tête, suivi par ceux du Japon, de la Corée du Sud, des Emirats Arabes Unis et de la Suède. Ces passeports offrent respectivement un accès sans visa à 192, 187 et 186 destinations.