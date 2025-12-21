Le PDG d'Air Algérie lève le voile sur la date de lancement de la ligne Alger-New York, une première historique.

Découvrez les ambitions d’Air Algérie pour élargir son réseau international. Le PDG, Hamza Benhamouda, dévoile les projets de la compagnie aérienne concernant l’ouverture de nouvelles lignes directes vers New York et Budapest, prévues respectivement pour après la Coupe du Monde 2026 et en mars de la même année.

Ces initiatives visent à répondre à une forte demande des voyageurs et à diversifier les destinations proposées.

Air Algérie à la conquête de l’Amérique : une ligne Alger-New York en préparation

Le PDG d’Air Algérie, Hamza Benhamouda, a récemment dévoilé le projet ambitieux d’une ligne directe entre Alger et New York. Cette initiative, très attendue par les voyageurs, répond à une forte demande et représente un enjeu majeur pour la compagnie aérienne.

Cependant, la mise en service de cette liaison ne sera pas effective avant la Coupe du Monde 2026, en raison de contraintes liées à la planification et aux exigences opérationnelles du secteur aérien.

Malgré l’enthousiasme suscité par ce projet, il faudra patienter encore quelques années avant de pouvoir embarquer sur un vol direct vers la Grosse Pomme. En effet, des facteurs divers, notamment organisationnels et opérationnels, nécessitent un délai supplémentaire avant que cette ligne ne devienne réalité.

Quels sont les défis à relever avant le lancement de la ligne Alger-New York ?

Le lancement de la ligne Alger-New York représente un défi de taille pour Air Algérie. La planification d’une telle liaison nécessite une organisation rigoureuse et une coordination avec diverses entités, notamment les autorités aériennes des deux pays.

De plus, des aspects techniques, comme la gestion du trafic aérien et la maintenance des avions, doivent être minutieusement étudiés.

Par ailleurs, la compagnie doit également se préparer à répondre aux besoins opérationnels spécifiques de cette ligne.

Cela inclut la formation du personnel, l’adaptation des services à bord et la mise en place de mesures de sécurité renforcées. Autant de défis qui expliquent pourquoi la ligne ne sera pas opérationnelle avant 2026.

Air Algérie ne s’arrête pas là : une nouvelle ligne vers l’Europe centrale en vue !

En plus de la liaison Alger-New York, Air Algérie prévoit d’ouvrir une nouvelle ligne aérienne entre Alger et Budapest, passant par Vienne, dès mars 2026.

Cette initiative renforcera la présence de la compagnie en Europe centrale et offrira aux voyageurs une connexion supplémentaire avec cette région.

Cette expansion du réseau international d’Air Algérie illustre son ambition de diversifier ses destinations et d’offrir plus de choix à ses passagers. Avec ces projets, la compagnie confirme sa volonté de se positionner comme un acteur majeur du transport aérien.