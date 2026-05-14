Le PDG de l’aéroport d’Alger dévoile un projet d’hôtel qui pourrait transformer l’accueil des voyageurs

L’aéroport d’Alger se transforme avec l’arrivée imminente d’un hôtel capsule innovant. Offrant 50 chambres, cet espace moderne vise à améliorer l’expérience des voyageurs en transit.

Ce projet s’inscrit dans une stratégie ambitieuse de modernisation, renforçant la position de l’aéroport comme hub africain de référence.

Un projet novateur pour l’aéroport d’Alger

L’aéroport d’Alger s’apprête à inaugurer un hôtel capsule de 50 chambres, spécialement conçu pour les voyageurs en transit et ceux confrontés à des retards ou des vols manqués.

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Ce projet, annoncé par Mokhtar Saïd Mediouni, PDG de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires (SGSIA), s’inscrit dans une stratégie de modernisation des services aéroportuaires.

En offrant un espace de repos moderne et pratique, l’aéroport vise à se positionner comme un hub compétitif sur la scène internationale, capable de rivaliser avec les plus grands aéroports mondiaux.

Amélioration de l’expérience voyageur

L’hôtel capsule de l’aéroport d’Alger promet de transformer l’expérience des voyageurs en transit. Avec des espaces individuels pour se reposer, dormir ou prendre une douche, il offre un confort inédit aux passagers confrontés à des retards ou des vols manqués.

Ce service innovant répond aux besoins des voyageurs modernes, en quête de commodité et de tranquillité.



En intégrant cette infrastructure, l’aéroport d’Alger renforce sa position stratégique en tant que hub africain de référence.

Ce projet s’inscrit dans une démarche globale de modernisation, visant à attirer davantage de passagers et à stimuler le trafic aérien régional.

Une gestion privée pour un service optimisé

La gestion de l’hôtel capsule de l’aéroport d’Alger sera confiée à un opérateur privé, sélectionné via un appel d’offres.

L’aéroport fournira l’espace nécessaire, tandis que l’opérateur assurera la gestion quotidienne et les investissements.

Cette approche permet à l’aéroport de diversifier ses services sans supporter directement les coûts d’exploitation.

Parallèlement, l’aéroport d’Alger poursuit sa stratégie de développement avec l’installation de nouveaux scanners, l’ouverture de commerces supplémentaires et l’ajout de passerelles d’embarquement.

Ces initiatives visent à améliorer l’expérience des voyageurs et à renforcer l’attractivité de l’aéroport sur le marché régional.