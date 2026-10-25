Le PDG de Sonatrach visite une station de dessalement en construction à Tlemcen, un projet qui pourrait transformer la région

Le PDG de Sonatrach, Nourredine Daoudi, a récemment visité la station de dessalement d’Aïn-Adjroud à Marsa Ben M’Hidi, marquant une étape clé dans le projet ambitieux visant à fournir 300.000 mètres cubes d’eau par jour à la région de Tlemcen, tout en créant 1.500 emplois.

Visite de terrain : un projet ambitieux en marche

Le PDG de Sonatrach, Nourredine Daoudi, a récemment visité la station de dessalement d’Aïn-Adjroud à Marsa Ben M’Hidi, accompagné de Hamid Khemliche, PDG de Cosider, et de Lahcen Bada, PDG de l’Algérienne des Eaux de Dessalement.

♦️ الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، يقوم بزيارة ميدانية إلى مشروع محطة تحلية مياه البحر بولاية #تلمسان ♦️ الزيارة تهدف إلى الوقوف على مدى تقدم الأشغال، التي تسجل وتيرة إنجاز مرضية مقارنة بالجدول الزمني المحدد. ♦️ داودي يشدد على ضرورة احترام الآجال التعاقدية وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المكلفة بالمشروع. ♦️ تعليمات بتسريع وتيرة الإنجاز عبر تعبئة ثلاث فرق عمل بنظام المناوبة (3×8)، مع تحديد العراقيل المحتملة والتكفل بها في أقرب الآجال. ♦️ المحطة ستبلغ طاقتها الإنتاجية 300 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً عند دخولها حيز الخدمة. ♦️ المشروع سيساهم في ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب لنحو 3 ملايين نسمة بولايات تلمسان وسيدي بلعباس وسعيدة — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) October 24, 2026



Cette visite, en présence des autorités de la wilaya de Tlemcen, visait à inspecter l’avancement des travaux de cette infrastructure stratégique. Les responsables ont reçu des explications détaillées sur l’état d’avancement des travaux et les préparatifs pour le coulage du béton.

Cette inspection est cruciale pour assurer le respect des délais et des normes techniques, garantissant ainsi la réussite de ce projet essentiel pour la sécurité hydrique de la région.

avancement des travaux de la station de dessalement

La première phase du projet, incluant les études d’ingénierie et le choix des équipements, est désormais achevée.

Les préparatifs pour le coulage du béton sont en cours, avec des dispositifs de suivi rigoureux pour chaque étape. Ces mesures visent à garantir le respect des délais et des normes techniques.

Les travaux progressent conformément au calendrier établi, avec une production prévue de 150.000 mètres cubes d’eau potable par jour à la réception de la première tranche. Ce projet est crucial pour renforcer la sécurité hydrique de la région, répondant aux besoins croissants en eau potable.

un impact régional majeur

La station de dessalement de Tlemcen, s’étendant sur 15 hectares, produira quotidiennement 300.000 mètres cubes d’eau, bénéficiant à trois millions d’habitants de la région et des wilayas voisines.

Ce projet ambitieux vise à renforcer la sécurité hydrique en Algérie, réduisant la dépendance aux ressources traditionnelles.

En plus de son impact environnemental, la station générera 1.500 emplois, dont 100 permanents, dynamisant ainsi l’économie locale. Utilisant la technologie de l’osmose inverse, elle s’inscrit dans la stratégie nationale pour atteindre une production de 5,7 millions de mètres cubes d’eau dessalée par jour d’ici 2030.