Le pétrole grimpe en flèche, le Brent franchit la barre des 70 dollars pour la première fois depuis longtemps

Face à une montée des tensions géopolitiques avec l’Iran, les cours du pétrole ont connu une forte hausse.

Les déclarations de la Maison Blanche et les divergences persistantes lors des pourparlers indirects en Suisse ont alimenté les spéculations sur un possible conflit au Moyen-Orient, impactant directement le marché pétrolier mondial.

L’escalade géopolitique fait grimper les prix du pétrole

La montée des tensions géopolitiques avec l’Iran a provoqué une hausse significative des prix du pétrole.

أسعار النفط تواصل إرتفاعها بسبب مخاوف الحرب ضد إيران، ونفط برنت يتجاوز 70 دولار للبرميل. #بورصة_مسقط #النفط #إيران pic.twitter.com/ospC6SZR17 — أبو ناصر (@omanday) February 19, 2026



Cette situation est le résultat de déclarations récentes de la Maison Blanche, notamment celles de Karoline Leavitt et JD Vance, qui ont évoqué la possibilité d’une frappe contre l’Iran et souligné les divergences persistantes dans les négociations.

En réponse à ces déclarations, le marché pétrolier a réagi fortement. Les prix du baril de Brent et du West Texas Intermediate ont connu une augmentation notable, reflétant l’inquiétude croissante sur le marché face à l’éventualité d’un conflit au Moyen-Orient.

La présence militaire américaine au Moyen-Orient

Les États-Unis ont déployé une force de frappe considérable dans la région du Moyen-Orient, avec des dizaines de navires et d’avions de guerre, ainsi que des milliers de soldats stationnés dans des bases militaires autour de l’Iran.

Cette présence militaire accrue soulève des questions sur les implications potentielles pour l’Iran.

أسعار #النفط تعاود الارتفاع، في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وإيران لحل خلافهما رغم تكثيف أنشطتهما العسكرية في المنطقة الرئيسية لإنتاج للنفط. pic.twitter.com/vQx7OZZm8E — فوربس الشرق الأوسط (@ForbesME) February 19, 2026



John Kilduff d’Again Capital a noté une intensification des spéculations sur une possible escalade des hostilités dans la région.

Selon lui, cela représente une menace réelle pour l’approvisionnement en pétrole, ce qui pourrait expliquer la hausse récente des prix du baril.

Le détroit d’Ormuz : un point chaud pour le marché pétrolier mondial ?

Le détroit d’Ormuz, par lequel transite près de 20% de la production mondiale de pétrole, est un enjeu majeur.

Un blocage de ce passage stratégique pourrait avoir des conséquences désastreuses sur le marché pétrolier.

Par ailleurs, les infrastructures d’hydrocarbures de l’Iran et d’autres pays producteurs de pétrole dans la région, tels que l’Irak, les Emirats arabes unis ou le Koweït, sont également source d’inquiétude en cas d’escalade militaire.