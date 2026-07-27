Le plus grand centre commercial du pays ouvre ses portes, une expérience shopping inédite vous attend

L’ouverture du centre commercial « AZ MALL GRAND MOSTA » à Mostaganem marque un tournant majeur pour l’économie locale.

Avec un investissement de plus de 8 milliards de DA, ce complexe moderne s’étend sur 6 hectares, offrant une expérience unique de shopping et de loisirs, et créant 1,500 emplois directs.

Inauguration du centre commercial AZ Mall Grand Mosta

Le centre commercial « AZ Mall Grand Mosta » a été inauguré à Mostaganem, marquant un investissement de plus de 8 milliards de DA.

Ce projet témoigne de la dynamique positive du climat d’investissement en Algérie, renforçant le secteur des services comme moteur de diversification économique.

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Cet investissement majeur, parmi les plus importants dans le secteur privé, souligne l’importance de diversifier l’économie nationale.

Il contribue à la création d’emplois et stimule le développement local, tout en positionnant Mostaganem comme un pôle commercial et touristique clé.

Impact économique et social du centre commercial

Le centre commercial AZ Mall Grand Mosta, avec sa capacité d’accueil de plus de 20,000 visiteurs par jour, joue un rôle crucial en tant que pôle commercial et de loisirs pour Mostaganem et les wilayas de l’ouest de l’Algérie.

Ce projet ambitieux génère environ 1,500 emplois directs, tout en créant de nombreux emplois indirects, dynamisant ainsi l’économie locale.

En attirant des visiteurs de différentes régions, le centre stimule le tourisme et les services locaux, renforçant la position de Mostaganem comme destination de choix pour le shopping et les loisirs. Il encourage également de nouveaux investissements dans des activités complémentaires.

Une offre commerciale et de loisirs inégalée

Le centre commercial AZ Mall Grand Mosta se distingue par ses plus de 200 boutiques, abritant des marques nationales et internationales, offrant ainsi une expérience de shopping diversifiée.



Les visiteurs peuvent également profiter d’une variété d’espaces de loisirs, incluant une cité de jeux, des salles de cinéma, des salles de sport, et le premier circuit couvert de karting en Algérie.

En matière de restauration, le centre propose une gamme étendue de choix avec des restaurants et cafés modernes, mettant en avant la cuisine algérienne et internationale. De plus, une école privée de formation spécialisée enrichit l’offre éducative, contribuant à l’attractivité du centre.