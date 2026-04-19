Le port d’Annaba fait voyager 20.000 tonnes de ciment blanc jusqu’au Guatemala, un nouveau record d’exportation

L’entreprise privée Biskria Ciment a récemment exporté une cargaison de 20.000 tonnes de ciment blanc vers le Guatemala, marquant un pas important dans la diversification économique de l’Algérie.

Cette opération, réalisée au port d’Annaba, souligne non seulement les capacités logistiques du pays, mais aussi sa volonté d’accroître sa présence sur les marchés internationaux, notamment en Amérique latine.

Un exploit logistique remarquable au port d’Annaba

Le samedi 18 avril, le port d’Annaba a été le théâtre d’une opération de chargement exceptionnelle. Une cargaison massive de 20 000 tonnes de ciment blanc, produite par l’entreprise privée Biskria Ciment, a été embarquée à destination du Guatemala.

Cette opération, réalisée avec une organisation rigoureuse et une mobilisation totale des ressources humaines et logistiques, a démontré la capacité du port à gérer des chargements de grande envergure.

En plus de renforcer sa position en tant que plateforme logistique stratégique dans le bassin méditerranéen, cette opération souligne les efforts du pays pour diversifier ses exportations et faciliter l’accès des produits algériens aux marchés internationaux.

Renforcement des exportations hors hydrocarbures

Cette opération d’exportation massive de ciment blanc vers le Guatemala s’inscrit dans la stratégie nationale visant à renforcer les exportations hors hydrocarbures.

Elle illustre l’engagement du pays à accompagner les opérateurs économiques et à faciliter l’accès des produits algériens aux marchés internationaux, notamment ceux de l’Amérique latine.

En outre, cette initiative contribue à la diversification de l’économie algérienne. En mettant en avant les capacités logistiques du port d’Annaba, elle favorise la promotion des exportations, essentielle pour une croissance économique durable et équilibrée.

Un record d’exportation pour l’Algérie

L’envoi de 20.000 tonnes de ciment blanc vers le Guatemala marque un nouveau record d’exportation pour l’Algérie.

Cette opération, réalisée par Biskria Ciment, entreprise privée algérienne, souligne l’importance croissante du secteur non pétrolier dans les exportations du pays.

Ce contrat d’exportation est également une aubaine pour le secteur de la construction au Guatemala, qui bénéficiera de la qualité reconnue du ciment blanc algérien.

Il s’agit donc d’une opération gagnant-gagnant, renforçant les liens commerciaux entre l’Algérie et l’Amérique latine.