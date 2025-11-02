Le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) célèbre l’adoption de la résolution 2797 par le Conseil de sécurité des Nations unies, consacrant l’autonomie sous souveraineté marocaine comme solution au conflit du Sahara.

Cette victoire historique, saluée par le Roi Mohammed VI, marque un tournant dans la lutte pour l’intégrité territoriale du Maroc.

Le PPS salue la résolution 2797 : un triomphe pour la justice et la légitimité

Le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) a exprimé son approbation suite à l’adoption de la résolution 2797 par le Conseil de sécurité des Nations unies.

New York, le 31 octobre 2025 — Dans un moment historique, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 2797 consacrée à la question du Sahara marocain, marquant une avancée diplomatique majeure pour le Royaume.



Cette résolution valide la proposition d’autonomie sous souveraineté marocaine comme solution optimale pour mettre fin au conflit autour du Sahara marocain.

Le bureau politique du PPS considère que cette résolution est une victoire pour la justice, les vérités historiques, la légalité et la légitimité.

Cette résolution, c’est bien plus qu’une décision politique. Pour nous, c’est la reconnaissance de décennies de patience et d’unité derrière notre Roi. On ressent une véritable fierté nationale.

Youssef, 42 ans, enseignant

Il souligne que ces avancées significatives marquent un tournant majeur dans le long combat du peuple marocain pour consolider son intégrité territoriale.

Le rôle du Roi Mohammed VI dans cette réalisation historique

En cette période décisive de l’histoire moderne du Maroc, le Roi Mohammed VI a choisi de partager cette réalisation majeure avec son peuple.

« Le Conseil de sécurité n'a pas seulement voté pour le texte de la résolution, mais surtout pour le Maroc, l'aura et le respect dont jouit le roi Mohammed VI sur la scène internationale. Les règles du jeu ont changé.



Après cinquante ans de lutte et de sacrifices pour la cause nationale, le Souverain a exprimé sa sagesse et sa force tranquille lors de son discours.

Le PPS reconnaît le rôle avant-gardiste du Roi dans la direction de la diplomatie nationale depuis son accession au trône.

Cette conduite a entraîné des transformations fondamentales dans la gestion du conflit autour du Sahara marocain, renforçant ainsi la position du Royaume sur la scène internationale.

L’initiative d’autonomie de 2007 : un tournant décisif pour le Maroc

En 2007, une initiative d’autonomie a été présentée, modifiant considérablement les rapports de force en faveur du Maroc sur la scène internationale.

J’ai grandi avec les récits de la Marche verte. Voir aujourd’hui la communauté internationale reconnaître nos droits, c’est comme voir ces marches reprendre vie. C’est une victoire morale pour tout le peuple marocain.

Sakina, 63 ans, ancienne militante associative

Cette démarche audacieuse a permis au Royaume de prendre l’initiative et de mener des actions déterminantes.

Ce moment historique, empreint de joie et d’honneur, restera gravé dans l’histoire du pays. Il intervient alors que le Maroc s’apprête à célébrer le cinquantième anniversaire de la Marche verte, symbole de l’unité et de la détermination du peuple marocain.