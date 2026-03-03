Le Président annonce un nettoyage en profondeur de la sécurité sociale, une promesse qui suscite l’interrogation

Face à une situation jugée « inacceptable » des caisses sociales en Tunisie, le Président Kais Saïed appelle à des réformes structurelles globales.

Critiquant la dérive financière et administrative des institutions sociales, il prône une gouvernance basée sur la justice et l’équité. Un aperçu de cette rencontre présidentielle qui engage le pays vers un changement profond.

Un constat alarmant : la situation actuelle des caisses sociales

Le Président de la République tunisienne, Kais Saïed, a tenu une réunion cruciale avec Sarra Zaâfrani Zenzeri, Cheffe du Gouvernement, et Issam Lahmar, Ministre des Affaires Sociales.

L’objet principal de cette rencontre était l’état préoccupant des caisses sociales, qualifié « d’inacceptable » par le Président.

Saïed a insisté sur la nécessité urgente de réformes structurelles globales pour remédier à la dérive financière et administrative de ces institutions.

Il a souligné que des ajustements superficiels ne suffiraient pas et qu’une refonte complète du système est nécessaire pour améliorer le quotidien des Tunisiens.

La nécessité de réformes structurelles globales

Le Président Saïed a exprimé son inquiétude face à la dérive financière et administrative des caisses sociales.

Il a souligné que cette situation ne peut être résolue par de simples ajustements, mais nécessite une refonte totale du système. Selon lui, l’urgence nationale commande d’engager des réformes structurelles profondes.

Il s’agit de repenser l’intégralité du système à travers une approche prospective et scientifique, capable de s’attaquer aux racines du mal.

Le Président a insisté sur le fait que ces réformes ne doivent pas se limiter à des mesures palliatives sans impact sur le quotidien des Tunisiens.

Vers une gouvernance basée sur la justice et l’équité

Le Président Saïed envisage une gouvernance fondée sur la justice et l’équité, garantissant le respect des droits fondamentaux des citoyens.

Il est convaincu que les caisses sociales auraient pu être des piliers de souveraineté financière avec une gestion saine.

Il réaffirme sa volonté de lever les obstacles au progrès du pays et son engagement à répondre aux aspirations du peuple tunisien. Une vision qui donne un nouvel espoir pour le peuple tunisien.