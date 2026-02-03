Le Président insiste sur l’urgence d’une action équilibrée pour le logement et les infrastructures

Face aux défaillances accumulées dans les infrastructures et l’habitat en Tunisie, le Président Kaïs Saïed a récemment tenu une réunion avec la cheffe du gouvernement et le ministre de l’Équipement et de l’Habitat. L’objectif ?

Discuter des problèmes urgents à traiter, critiquer la gestion actuelle et envisager de nouvelles approches pour améliorer la situation.

L’urgence d’une action globale pour les infrastructures et le logement

Une réunion cruciale s’est tenue à Carthage, rassemblant le Président de la République, Kaïs Saïed, Mme Sara Zaâfrani Zenzri, cheffe du gouvernement, et M. Sleh Zouari, ministre de l’Équipement et de l’Habitat.

Cette rencontre a mis en lumière l’importance d’une approche globale pour résoudre les problèmes persistants liés aux infrastructures et au logement en Tunisie.

Le Président a souligné la nécessité de rompre avec des années de négligence et d’adopter une nouvelle vision pour ces secteurs essentiels.

Il a insisté sur la responsabilité collective dans la réforme de ces domaines, tout en mettant l’accent sur le rôle crucial de la jeunesse dans cette transformation.

Des dysfonctionnements criants dans la gestion des services publics : que faire ?

Le Président Kaïs Saïed a exprimé son inquiétude face à la mauvaise gestion des services publics. Il a cité l’exemple de routes réaménagées sans nécessité, alors que d’autres voies nécessitent une maintenance urgente ou une refonte totale.

Il a également souligné le problème des lampadaires hors service qui ne nécessitent qu’un simple remplacement.

De plus, il a déploré la situation de quartiers dotés d’électricité et d’eau mais manquant cruellement de réseaux d’assainissement ou de canalisations pour l’évacuation des eaux pluviales.

Vers une nouvelle approche pour le logement social et les infrastructures !

Le Président a mis en avant le dispositif de location-vente récemment instauré, soulignant l’urgence d’accélérer la création de nouveaux quartiers à travers le pays.

Il a insisté sur l’importance de modèles urbains prospectifs, qui ne se limitent pas à la situation actuelle.

Enfin, Kaïs Saïed a appelé à une nouvelle approche portée par la jeunesse et à la reddition de comptes de toute personne ayant contribué au gaspillage des ressources du peuple tunisien. Une démarche nécessaire pour garantir un avenir meilleur pour tous les Tunisiens.