Le Président Kaïs Saïed esquisse une nouvelle ère pour notre système de santé, les détails qui font débat

Le Président tunisien, Kaïs Saïed, a récemment présidé une réunion clé avec des responsables de la santé et des affaires sociales.

L’objectif ? Mettre en avant l’urgence de reconstruire le service public de santé, restructurer la couverture sociale et surmonter les obstacles pour répondre aux revendications du peuple tunisien.

Vers une renaissance du système de santé tunisien : les grandes lignes

Le Président Kaïs Saïed a récemment présidé une réunion cruciale au palais de Carthage, rassemblant des acteurs clés du secteur de la santé et des affaires sociales.

Parmi eux, Mustapha Ferjani, ministre de la Santé, et Issam Lahmar, ministre des Affaires sociales, ont joué un rôle prépondérant.

Cette rencontre a mis en lumière l’importance accordée par le Président à la refonte du service public de la santé.



En effet, Saïed a souligné que la reconstruction du système de santé doit s’opérer selon une nouvelle approche, répondant aux revendications légitimes du peuple tunisien.

De même, la restructuration de la couverture sociale, considérée comme un droit fondamental, a été mise en avant lors de cette réunion.

Quels sont les défis à surmonter pour revitaliser les services publics ?

Le Président Saïed a insisté sur la nécessité de faire prévaloir l’intérêt supérieur de la nation dans le processus de revitalisation des services publics.

Il a exprimé sa volonté de travailler pour que ces services retrouvent leur vitalité et leur pleine santé, après avoir subi des dégradations durant des décennies.

Il a également souligné l’importance d’anticiper et de surmonter rapidement les obstacles qui surgissent.

Selon lui, cela nécessite une vision objective et scientifique de l’avenir, afin d’éviter la répétition des problèmes rencontrés.

L’hommage du président aux figures emblématiques de la médecine tunisienne

Le Président Saïed a donné des directives pour trouver rapidement des solutions aux problèmes de couverture sociale et de constitution d’un stock stratégique de médicaments.

Ces mesures visent à répondre aux aspirations du peuple tunisien, tout en améliorant les services de santé dans toutes les régions du pays.

En outre, le Président a rendu hommage aux figures emblématiques de la médecine et de la pharmacie tunisiennes.

Il a réaffirmé sa volonté de répondre à toutes les revendications du peuple tunisien dans le cadre de la bataille de la libération nationale.