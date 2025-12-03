Le Président presse le pas pour la finalisation des projets Medjerda et Feskia, l’horloge tourne

Le Président tunisien, Kaïs Saïed, a récemment rencontré le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, pour discuter de divers projets militaires en cours.

Parmi eux, un projet majeur de dragage de l’oued Medjerda et les travaux de restauration de la Feskia des Aghlabides à Kairouan ont été évoqués.

Discussion cruciale entre le Président Kaïs Saïed et le ministre de la Défense nationale

Le 2 décembre 2025, une réunion importante a eu lieu au Palais de Carthage entre le Président tunisien, Kaïs Saïed, et Khaled Shili, le ministre de la Défense nationale.

Cette rencontre a été l’occasion d’examiner plusieurs projets pilotés par la Direction générale du génie militaire.

Un point central de la discussion a été le projet commandé par le Président pour le dragage de l’oued Medjerda, s’étendant sur 91 km à travers les villes de Batten, Jdeida et Kalaât El Andalous. Le débit d’eau actuel de 600 m³ par seconde est prévu pour augmenter jusqu’à 800 m³ par seconde.

Objectif du projet de dragage de l’oued Medjerda

L’objectif principal de ce projet ambitieux est d’accroître la capacité hydraulique de l’oued Medjerda. Actuellement, le débit d’eau atteint 600 m³ par seconde, une quantité qui devrait augmenter significativement.

Une meilleure circulation de l’eau est essentielle pour nos cultures. Si le débit augmente vraiment comme prévu, cela pourrait nous apporter plus de stabilité, surtout en période sèche. Hassan, 47 ans, agriculteur à Jdeida

En effet, grâce à ces travaux de dragage, le Président espère voir le débit d’eau s’élever jusqu’à 800 m³ par seconde.

Cette augmentation permettra d’améliorer la gestion des ressources en eau dans les villes de Batten, Jdeida et Kalaât El Andalous.

L’urgence de finaliser les travaux : un défi pour le président !

Le Président Saïed a insisté sur l’importance d’éliminer tous les obstacles entravant la réalisation des travaux. Il a donné des directives claires pour accélérer le processus et atteindre les objectifs fixés dans les plus brefs délais.

Lorsque les chantiers prennent du retard, c’est toute la chaîne qui en souffre. Accélérer les interventions du génie militaire peut réellement changer la donne. Ahlam, 39 ans, ingénieure hydraulique

Par ailleurs, il a été fait mention de l’avancement des travaux de restauration de la Feskia des Aghlabides à Kairouan.

Ces travaux interviennent après la rénovation complète des remparts de la ville aghlabide, témoignant de l’engagement continu du Président envers la préservation du patrimoine historique tunisien.