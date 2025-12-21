Le président Tebboune dénonce un détournement colossal en Algérie, l’argent serait caché aux Îles Vierges

Découvrez comment le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, fait face au scandale de détournement de milliers de milliards de dinars par d’anciens oligarques.

Une partie des biens a déjà été récupérée et confiée à des holdings publiques pour gestion, dont Agrodiv qui a repris 37 unités de production.

Un détournement de fonds publics sans précédent en Algérie

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a récemment dénoncé un détournement massif de fonds publics par d’anciens oligarques du pays.

رئيس الجمهورية يشدد على استرجاع مال الدولة والاستفادة من الوحدات المسترجعة pic.twitter.com/WteV4MT7He — EL BILAD – البلاد (@El_Bilade) December 19, 2025



Selon ses déclarations, ces derniers auraient subtilisé des milliers de milliards de dinars, une somme colossale qui aurait été dissimulée dans des paradis fiscaux tels que les Îles Vierges.

Ce scandale financier sans précédent a eu des conséquences désastreuses sur l’économie nationale. Le chef de l’État, accompagné du Premier ministre Sifi Ghrieb, a insisté sur la nécessité de récupérer cet argent pour le Trésor public lors d’une visite à la Foire de la production nationale à Alger.

Les méthodes de dissimulation de l’argent détourné

Les oligarques algériens ont utilisé des techniques sophistiquées pour cacher ces fonds. Ils ont principalement choisi les Îles Vierges, un paradis fiscal notoire, pour dissimuler leur argent illégalement acquis.

Ce choix n’est pas anodin : ces îles offrent une opacité financière qui facilite grandement la dissimulation d’actifs.

En plus de cela, ils ont également recouru à la surfacturation, une pratique courante dans les affaires de corruption.

Cela consiste à gonfler artificiellement le prix d’un bien ou d’un service pour détourner la différence. Ces méthodes ont permis aux coupables de siphonner des milliers de milliards de dinars du Trésor public algérien.

La récupération des biens de l’État : une priorité nationale

Le président Tebboune a fait de la récupération des biens de l’État une priorité. Il a souligné l’importance de cette mission lors de sa visite à la holding publique Agrodiv, qui a repris 37 unités de production et emploie désormais 2.234 personnes.

Le Premier ministre Sifi Ghrieb a joué un rôle crucial dans ce processus. Sous sa direction, l’État a déjà récupéré une partie de ces biens sous forme d’entreprises économiques ayant appartenu à des hommes d’affaires condamnés. Cette initiative montre la détermination du gouvernement à rétablir la justice économique.