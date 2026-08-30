Le président Tebboune réunit ses ministres dimanche face aux incendies qui ravagent l’Algérie

Le président Abdelmadjid Tebboune a récemment visité l’hôpital des grands brûlés de Zéralda à Alger, témoignant de l’engagement national face aux incendies dévastateurs d’août 2026.

Cette mobilisation exemplaire souligne la solidarité et l’efficacité des ressources algériennes, tout en mettant en lumière les défis à venir pour prévenir de telles catastrophes.

Visite présidentielle : un geste de soutien aux victimes

Le président Abdelmadjid Tebboune s’est rendu à l’hôpital des grands brûlés de Zéralda à Alger pour s’enquérir de l’état de santé des blessés des incendies survenus fin août 2026.

🔴🔴 Vidéo | Le président Tebboune s’enquiert de l’état des victimes des incendies évacuées des wilayas de Jijel et de Béjaïa vers l’hôpital de Zéralda. pic.twitter.com/YkysVbZLWp — l’Algérie aujourdhui (@AlgAujourdhui) August 29, 2026



Cette visite symbolise un soutien fort aux victimes, soulignant l’importance de la solidarité nationale en ces moments difficiles.

🇩🇿 Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est rendu ce samedi à l’Hôpital des grands brûlés Dr Saïd-Chibane de Zéralda, où il s’est enquis de l’état de santé des blessés évacués des wilayas touchées par les récents incendies. Lors de cette visite, le président a… pic.twitter.com/hGX0CRxsyj — LeLien (@LeLienofficiel) August 29, 2026



L’hôpital de Zéralda, reconnu pour son haut niveau de soins médicaux, a permis de traiter les patients localement, évitant ainsi des transferts à l’étranger.

📸🇩🇿 #PHOTOS | Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, auprès des blessés admis aujourd’hui à l’hôpital des grands brûlés de Zéralda à la suite des récents incendies. pic.twitter.com/vie4Hvlo5M — l’Algérie aujourdhui (@AlgAujourdhui) August 29, 2026



Cette capacité témoigne des avancées médicales en Algérie et de l’engagement des équipes soignantes.

Réunion de crise : vers une prévention renforcée

La réunion de crise prévue le 30 août réunira tous les responsables impliqués dans la lutte contre les incendies.

Incendies tragiques en Algérie : la déclaration de Tebboune pic.twitter.com/MspALtPtLi — TSA Algérie (@TSAlgerie) August 30, 2026



Les discussions porteront sur des mesures préventives pour éviter de futures catastrophes. Le président Tebboune a souligné que les actes criminels et les conditions météorologiques difficiles, comme les vents forts, ont exacerbé la propagation des flammes.

Ces facteurs ont rendu les opérations d’extinction particulièrement complexes. L’importance de cette réunion réside dans l’élaboration de stratégies efficaces pour renforcer la prévention et la réponse aux incendies, assurant ainsi une meilleure protection des populations et des ressources naturelles.

Solidarité nationale face aux flammes

Face aux incendies dévastateurs, la solidarité du peuple algérien a été exemplaire. L’État, l’Armée nationale populaire (ANP) et la Protection civile ont uni leurs forces pour combattre les flammes et soutenir les sinistrés. Le président Tebboune a salué cet élan de solidarité, le qualifiant de source de fierté nationale.

Les leçons tirées des incendies criminels de 2021 ont conduit à la construction de l’hôpital des grands brûlés de Zéralda. Le président a exprimé sa gratitude envers les équipes médicales et les forces de sécurité pour leur rôle crucial dans la gestion de cette catastrophe.