Le président Tebboune trace la voie pour l’avenir numérique et scientifique de l’Algérie

Sous la présidence d’Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie franchit des étapes cruciales vers la modernisation et le développement.

De la sortie de la liste grise du GAFI à l’innovation numérique, en passant par des projets d’infrastructure et de valorisation du patrimoine, le pays s’engage résolument vers un avenir prometteur.

Modernisation numérique : un portail pour l’avenir

L’Algérie a récemment lancé son Portail national des services numériques, une initiative visant à transformer la gestion administrative du pays.

NEWS 🚨 | 1/ Le Conseil des ministres approuve la demande du président #Tebboune pour la création du Haut Conseil de la communauté scientifique nationale à l’étranger, placé sous la tutelle de la Présidence de la République. https://t.co/eLdUfhDrSg pic.twitter.com/KHNKU9NTwD — Algeria Project (@Algeria3New) June 21, 2026



Ce portail promet de rationaliser les processus, de réduire les dépenses publiques et d’améliorer l’efficacité des services administratifs.

En facilitant l’accès aux services pour les citoyens, cette plateforme numérique devrait simplifier leur quotidien et renforcer leur bien-être.

En outre, cette modernisation numérique est perçue comme un pas vers une gouvernance plus transparente et efficace, contribuant ainsi à la construction d’un État moderne et fort.

Efforts du secteur financier pour quitter la liste grise du GAFI

Le secteur financier algérien a entrepris des réformes significatives pour sortir de la liste grise du GAFI.

Des mesures rigoureuses ont été mises en place pour lutter contre le blanchiment d’argent, incluant la mise en œuvre de nouvelles réglementations et le renforcement des contrôles financiers. Ces efforts ont permis de restaurer la réputation internationale de l’Algérie.



Le président Abdelmadjid Tebboune a exprimé sa gratitude envers les responsables, notamment le ministre des Finances et le Gouverneur de la Banque d’Algérie, pour leur rôle crucial dans cette réussite.

Cette avancée est cruciale pour l’économie algérienne, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités économiques.

Un réseau ferroviaire en pleine expansion

L’accélération des travaux de la ligne ferroviaire Laghouat-Ghardaïa-El Meniaa, ordonnée par le président Tebboune, revêt une importance stratégique pour l’Algérie.

Ce projet vise à dynamiser l’économie locale en facilitant le transport de marchandises et de personnes, tout en créant de nombreux emplois. En reliant des régions clés, cette infrastructure contribue à l’intégration économique du pays.

Elle s’inscrit dans une vision plus large de modernisation et de développement économique, renforçant la connectivité et stimulant les échanges commerciaux. Ce projet est un pilier essentiel pour l’avenir économique de l’Algérie.