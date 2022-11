Le prix de la nouvelle Renault Symbol produite en Algérie dévoilée – le prix est exorbitant

Après quelques années de stagnation dans la filière automobile en Algérie, l’annonce sur les nouvelles voitures produites en local commence à faire parler d’eux. La marque Renault suit l’annonce de Fiat pour les dates de commercialisation de ses voitures en dévoilant les prix des voitures assemblés en Algérie ; ces voitures sont la Dancia Sandero et la Symbol.

La gamme Renault Symbol, c’est quoi ?

C’est une Berline familiale avec un design très dynamique et moderne, sa face avant redessinée et son nouvel arrière élégant en font un véhicule aussi agréable à conduire qu’à regarder. Plusieurs accessoires sont accentués par cette Berline familiale de chez Renault.

Notamment le Système multimédia Media Nav Évolution, un système simple et intuitif qui vous fait facilement naviguer avec son écran de 7 pouces qui intègre : navigation, radio, prises jack et USB, audio streaming et téléphonie par Bluetooth, mais aussi une aide au parking arrière et caméra de recul. Ces fonctionnalités qui dépendent d’ailleurs de la version choisie.

La seule version Renault Symbol disponible, et son prix

Dans le cadre de la reprise de production de Renault situé à Oran, l’usine n’a produit qu’environ 1000 voitures pendant le processus de production. Cela signifie d’ailleurs un nombre très limité de voitures disponibles avec un prix plus ou moins exorbitant.

Parmi les versions du Renault Symbol, seule la version extrême est disponible. Elle est proposée en Extrême, Extrême avec dispositif d’alarme et Extrême avec ou sans dispositif alarme en revêtement métal.

Les prix sont les suivants :