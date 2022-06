Le prix du nouveau scooter SYM Orbit 1 dévoilé

Tant attendu par les Algériens depuis presque peu, SYM Orbit 1 dévoile le prix du Scooter Orbit 1 ! En effet, le Scooter SYM Orbit 1 est dorénavant disponible chez SYM Orbit 1. Outre le prix du motorcycle enfin affirmé, SYM Orbit 1 promet des offres très intéressantes pour sa clientèle ! Découvrez toutes ces offres intéressantes dans cet article !

Le Scooter Algérien SYM Orbit 1 désormais en vente !

Une bonne nouvelle pour les motards ! C’est ce qu’on pourrait dire de cette la en vente du Scooter Algérie Sym Orbit 1. En effet, SYM Orbit 1 dévoile son nouveau motocycle. N’étant pas disponible auparavant, ce fabricant a tenu a partagé la nouvelle pour le grand plaisir de tous les riders algériens. C’est on ne peut plus clair ! Les algériens pourront dorénavant se raffoler sur ce nouveau modèle de motocyclette doté d’un moteur monocylindre 150 cc. Et ceci au prix de 300 000 dinars algériens.

Pour cette fois-ci, le scooter made in Algérie dispose d’une garantie de deux ans, autrement dit 6.000 km. A noter que SYM Orbit 1 est un grand fabricant de renom sur le territoire algérien. Spécialisé en montage et en construction de motocycle, SYM Orbit 1 offre plusieurs avantages pour les clients en sus !

Des offres alléchantes en sus

Ce modèle doté d’un moteur diesel et d’une boîte de vitesses CVT Automatique ne vient pas tout seul au garage avec son heureux acheteur ! C’est ce que SYM Orbit a promis à ses clients avec des offres gratuites après-vente. En effet, le client pourra également en disposer, après achat, d’un casque CGM gratuit et d’une coffre valise arrière. Outre ces équipements, les clients pourront jouir d’une toute nouvelle housse de protection mais également de gants aux choix. SYM Orbit offre également pour sa clientèle une première vidange gratuite !

Il est bon de savoir que ce modèle de motocyclette algérien utilise le système de démarrage électrique mais également d’une pédale d’allumage hautement fonctionnel. Outre ces caractéristiques, le Scooter SYM Orbit 1 a une puissance de 7.7 KW et une vitesse de pointe, en ligne droite, estimée à 91 km/h.