Le prix du pétrole grimpe face aux tensions croissantes au Moyen-Orient, l’inquiétude grandit

Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient continuent d’influencer les marchés mondiaux, provoquant une flambée des prix du pétrole.

Les récentes attaques en Émirats arabes unis et les incertitudes autour du détroit d’Ormuz soulèvent des préoccupations majeures quant à l’approvisionnement énergétique, tandis que les réserves stratégiques s’amenuisent rapidement.

Les prix du pétrole s’envolent

Les tensions persistantes au Moyen-Orient, malgré une trêve entre les États-Unis et l’Iran, ont provoqué une flambée des prix du pétrole.

Le Brent a atteint 114,44 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate s’est établi à 106,42 dollars. Ces hausses résultent de nouvelles attaques dans le détroit d’Ormuz et aux Émirats arabes unis, menaçant les infrastructures pétrolières.

Map of Fujairah for context 👇 This is the UAE’s main oil export terminal that completely bypasses the Strait of Hormuz. A hit here doesn’t stay local➖️it slams global energy flows and prices instantly. The conflict is spreading fast.

Where does this end? pic.twitter.com/bBqvZLzuDD — The Compass Report 🧭 (@Compass_Report) May 4, 2026



Cette situation pourrait avoir des répercussions économiques mondiales, notamment en augmentant les coûts de transport et de production.

Les réserves stratégiques s’amenuisent, accentuant les craintes d’une pénurie énergétique à court terme.

Les attaques en Émirats arabes unis

Les récentes attaques iraniennes à Fujaïrah, aux Émirats arabes unis, suscitent de vives inquiétudes en raison de la position stratégique de cette zone.

Fujaïrah abrite un port crucial et un oléoduc essentiel pour l’exportation d’hydrocarbures, surtout avec les perturbations dans le détroit d’Ormuz.

BREAKING: The Fujairah port is burning after multiple Iranian strikes hit the only remaining UAE oil export outlet and endpoint of the pipeline UAE built to bypass the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/ooe3JBVWRd — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) May 4, 2026



Ces attaques marquent une première contre des installations civiles dans un pays du Golfe depuis plus d’un mois.

Les conséquences potentielles sur la stabilité régionale sont préoccupantes. Une interruption des opérations à Fujaïrah pourrait exacerber les tensions et perturber davantage le marché énergétique mondial, accentuant les risques de pénurie.

Opération américaine et contestation iranienne

Les États-Unis ont lancé une opération pour sécuriser le passage des navires dans le détroit d’Ormuz, affirmant que deux navires américains ont traversé avec succès.

Cependant, l’Iran conteste cette version, déclarant qu’aucun navire commercial n’a franchi le détroit récemment.

Les incertitudes persistent quant à la reprise du trafic maritime, avec un déficit de 10 millions de barils par jour.

Les analystes soulignent que les réserves stratégiques s’épuisent, ce qui pourrait faire grimper le prix de l’essence aux États-Unis à 5 dollars le gallon d’ici juin.