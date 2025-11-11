Le programme des traversées de février et mars 2026 dévoilé par Nouris Elbahr Ferries, une invitation au voyage anticipée

La compagnie maritime Nouris Elbahr Ferries dévoile son programme de traversées pour février et mars 2026, couvrant plusieurs liaisons entre l’Algérie, l’Espagne et la France.

Avec une augmentation des traversées prévue en mars, notamment entre l’Algérie et l’Espagne, la compagnie répond à une demande croissante.

La compagnie maritime Nouris Elbahr Ferries a récemment dévoilé son programme complet de traversées pour les mois de février et mars 2026.

Ce programme couvre plusieurs liaisons entre des ports clés en Algérie, Espagne et France, offrant ainsi une grande flexibilité aux voyageurs, qu’ils soient en déplacement professionnel ou en vacances en famille.

Je voyage souvent entre Oran et Alicante pour mon activité, et j’ai remarqué une vraie amélioration du service ces dernières années. Les navires sont modernes, ponctuels et le personnel très attentif.Karim, 42 ans, entrepreneur algérien

En mettant l’accent sur un service de traversées régulières, Nouris Elbahr Ferries vise à garantir des départs fréquents pour répondre aux besoins variés de ses passagers.

Programme détaillé des traversées pour février et mars 2026

Le mois de février 2026 verra un total de 24 traversées organisées par Nouris Elbahr Ferries.

8 d’entre elles relieront Alger à Alicante, 8 autres Alger à Marseille, et les 8 dernières Alicante à Oran.

Ces traversées régulières offrent aux voyageurs une grande flexibilité dans la planification de leurs voyages.

En mars 2026, le nombre de traversées augmentera légèrement pour atteindre 27.

Il y aura toujours 8 traversées entre Alger et Marseille, mais 9 entre Alger et Alicante, et 10 entre Oran et Alicante.

Cette augmentation répond à une demande croissante, notamment pour les trajets entre l’Algérie et l’Espagne.

Nouris Elbahr Ferries encourage vivement ses passagers à réserver leurs billets en avance, que ce soit via sa plateforme en ligne ou directement à ses guichets.

Je réserve toujours mes billets en ligne plusieurs semaines à l’avance. C’est simple, rapide, et surtout, ça me garantit une place pendant les périodes les plus demandées.Lina, 33 ans, professeure installée à Marseille

Cette anticipation permet de garantir leur place à bord et d’assurer une traversée dans des conditions optimales.

La compagnie met un point d’honneur à offrir un voyage agréable et sécurisé grâce à des équipements modernes à bord.

Ce programme répond parfaitement aux attentes croissantes des voyageurs désireux de se rendre en Algérie, en Espagne ou en France.

Abdelaziz Merzouk maghreb emergent

Écrit par Abdelaziz Merzouk

Abdelaziz Merzouk est journaliste indépendant spécialisé dans les actualités du voyage, du tourisme et de la découverte en Algérie. Son travail met en avant les destinations locales, le développement du secteur touristique et les nouvelles dynamiques économiques qu’il génère.

Guidé par une approche factuelle et apolitique, il s’attache à proposer une information fiable, documentée et accessible, en donnant la parole aux acteurs du terrain et aux voyageurs eux-mêmes. Sa rigueur et sa curiosité font de lui une référence pour comprendre les mutations du tourisme algérien et ses enjeux futurs.