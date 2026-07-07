Le programme estival du MCA attire les foules avec une touche royale inattendue

Le triple champion d’Algérie en titre entame sa préparation pour la saison 2026/2027 avec un programme estival ambitieux.

Les joueurs se sont retrouvés au centre d’entraînement de Zéralda avant de partir pour un stage en Autriche. Des matchs amicaux internationaux sont prévus, tandis que le marché des transferts suscite déjà des rumeurs captivantes.

Un été sous le signe de l’intensité pour le MCA

Le MCA entame sa préparation pour la saison 2026/2027 avec un programme estival intensif. Les joueurs se retrouvent au centre d’entraînement de Zéralda avant de s’envoler pour un stage en Autriche.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 : 𝗩𝗢𝗜𝗖𝗜 𝗟𝗘𝗦 𝗖𝗟𝗨𝗕𝗦 𝗤𝗨’𝗔𝗙𝗙𝗥𝗢𝗡𝗧𝗘𝗥𝗔 𝗟𝗘 𝗠𝗖 𝗔𝗟𝗚𝗘𝗥 𝗟𝗢𝗥𝗦 𝗗𝗘 𝗦𝗔 𝗣𝗥𝗘́𝗣𝗔𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟𝗘 𝗘𝗡 𝗔𝗨𝗧𝗥𝗜𝗖𝗛𝗘 🇦🇹 ! ⚔️🟢🔴 • 𝗟𝗘𝗖𝗖𝗘 🇮🇹

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Ce séjour à l’étranger permettra de renforcer la cohésion de l’équipe et d’affiner les stratégies de jeu.

Au cours de cette préparation, cinq matchs amicaux sont prévus. Les destinations potentielles incluent la Tunisie et l’Arabie saoudite, offrant ainsi une diversité d’adversaires et de styles de jeu. Le staff technique doit encore finaliser les choix parmi plusieurs propositions intéressantes.

Des choix stratégiques pour les matchs amicaux du MCA

Le MCA a l’opportunité de se mesurer à des clubs de renom pour ses matchs amicaux. Parmi les options, Lecce d’Italie et Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud offrent des styles de jeu variés qui pourraient enrichir l’expérience des joueurs.

Al Sailiya et Al Gharafa du Qatar, ainsi que Al Hilal, Al Ittihad et Al Qadsia d’Arabie saoudite, représentent des défis intéressants en raison de leur compétitivité régionale.

L’ES Tunis, un adversaire bien connu, pourrait également être un choix judicieux pour tester les capacités de l’équipe.

Le staff technique doit évaluer ces options en tenant compte des objectifs de préparation et des bénéfices potentiels pour l’équipe. Ces rencontres permettront d’ajuster les stratégies avant le début de la saison.

Rumeurs et mouvements de transferts au MCA

Le marché des transferts s’agite autour du MCA avec des rumeurs persistantes concernant des négociations avec des joueurs de renom tels que Youcef Belaili, Adam Ounas et Rafik Guitane.

Bien que ces discussions suscitent l’intérêt des supporters, aucune officialisation n’a encore été annoncée, laissant planer le suspense sur l’avenir de l’effectif.

En parallèle, le club a confirmé les départs de deux joueurs clés. Larbi Tabti a rejoint l’ES Sétif, tandis que l’Ivoirien Kipré a pris la direction de la Tanzanie pour évoluer avec AZam FC. Ces mouvements marquent un tournant dans la composition de l’équipe pour la saison à venir.