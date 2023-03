Le ramadan a-t-il un impact économique ?

L’impact sur la consommation et les prix des produits alimentaires

Augmentation de la demande en produits alimentaires

Le mois du Ramadan est une période où la consommation en produits alimentaires connaît une hausse notable. Les familles préparent généralement des repas plus élaborés pour la rupture du jeûne, ce qui entraîne une augmentation de la demande en denrées alimentaires. Par exemple, l’offre en dattes est un produit dont la demande augmente considérablement durant le mois de Ramadan, avec une estimation de 200 000 tonnes pour l’année 2023.

Variation des prix selon les variétés de produits

Les prix des produits alimentaires peuvent également être influencés par le mois du Ramadan. Ainsi, on observe des hausses légères pour les variétés nobles de certains produits, tandis que les prix restent relativement stables pour les variétés classiques. En 2022, malgré une baisse de la production phoenicicole de plus de 20%, cela n’a pas impacté la disponibilité sur le marché puisque la datte ne connait une grande consommation que durant le mois de Ramadan.

Hausse légère des prix pour les variétés nobles Prix stables pour les variétés classiques

Importations et exportations durant le mois de Ramadan

Influence sur les importations

Le Maroc importe chaque année une quantité significative de dattes pour répondre au besoin national, notamment durant le mois de Ramadan. Par exemple, en 2021, les échanges commerciaux entre la Tunisie et l’Indonésie ont été au centre des discussions entre la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, et l’ambassadeur Zuhairi Al-Masrawy. L’accord commercial préférentiel envisagé vise à renforcer le partenariat et à développer le commerce qui n’a pas dépassé la barre des 130 millions de dollars en 2021. Al-Masrawy a déclaré que son pays envisage une augmentation des importations en provenance de Tunisie, principalement de l’huile d’olive et des dattes.

🇹🇳 En #Tunisie, le mois de ramadan commence alors que l’économie est en berne. Le pays négocie un accord de 1,9 milliard de dollars avec le #FMI. Les Tunisiens eux ressentent l’inflation et font la chasse aux petits prix. 🎧 Afrique économie @liliagaida #RFImatin 👇 pic.twitter.com/iBHc4dghYK — RFI (@RFI) March 24, 2023

Conséquences sur les exportations

L’accroissement de la demande en produits alimentaires durant le mois de Ramadan peut également avoir un impact positif sur les exportations. Les produits phares tels que l’huile d’olive et les dattes sont particulièrement prisés sur les marchés internationaux, ce qui peut inciter les pays producteurs à accroître leur production pour répondre à la demande croissante.

Effets économiques indirects du ramadan

Répercussions sur le secteur de la distribution

Les distributeurs de produits alimentaires peuvent profiter de la hausse de la consommation durant le mois de Ramadan pour augmenter leurs ventes et réaliser des bénéfices plus importants. Cependant, ils doivent également faire face à des défis logistiques et organisationnels pour garantir l’approvisionnement des produits en quantité suffisante et au meilleur prix.

Impact sur la performance économique

Le mois de Ramadan peut avoir un effet positif sur l’économie en stimulant la consommation et les échanges commerciaux. Toutefois, il est important de noter que cet impact varie selon les pays et les secteurs d’activité. Certains secteurs tels que le tourisme ou les services peuvent être moins dynamiques durant cette période, tandis que d’autres, comme l’agroalimentaire, connaissent une croissance notable.

En conclusion, le ramadan a bel et bien un impact économique, principalement dans le domaine de la consommation et des échanges commerciaux liés aux produits alimentaires. Néanmoins, cet impact peut varier d’un pays à l’autre et selon les secteurs d’activité.

Sources