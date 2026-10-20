Le rendez-vous technologique d’Alger en 2027 promet des avancées fascinantes pour l’Afrique

Le sommet « Global Africa Tech » revient pour sa deuxième édition à Alger, sous le haut patronage du président Abdelmadjid Tebboune.

Prévu du 12 au 14 avril 2027, cet événement majeur se tiendra au Centre international de conférences Abdelatif-Rahal, en partenariat avec Algérie Télécom, et explorera les infrastructures de l’intelligence artificielle en Afrique.

Un événement sous le haut patronage présidentiel

La deuxième édition du sommet « Global Africa Tech » se tiendra à Alger du 12 au 14 avril 2027, sous l’égide du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

🛑 #الجزائر 🇩🇿 تستعد لاحتضان النسخة الثانية من قمة Global Africa tech !

🛑 تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مع مؤسسة اتصالات الجزائر تنظم النسخة الثانية من قمة Global Africa tech من 12 إلى 14 أفريل 2027 !

@Algerie_Telecom

@SidAliZerrouki — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 19, 2026

Organisé par le ministère de la Poste et des Télécommunications, cet événement se déroulera au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal.

En partenariat avec Algérie Télécom, le sommet mettra l’accent sur l’investissement dans les infrastructures d’intelligence artificielle. Il réunira des experts pour discuter des moyens de financement et de développement, visant à élargir l’utilisation de l’IA en Afrique.

Investir dans les infrastructures de l’intelligence artificielle

Le sommet abordera des axes stratégiques essentiels pour transformer le paysage technologique africain.

Parmi ceux-ci, les centres de données, l’énergie, la connectivité et le cloud computing seront au cœur des discussions. Ces infrastructures sont cruciales pour soutenir le développement de l’intelligence artificielle sur le continent.

En parallèle, l’accent sera mis sur la cybersécurité, le développement des compétences et la recherche scientifique. Ces éléments sont indispensables pour garantir une adoption sécurisée et efficace de l’IA. En réunissant experts et décideurs, le sommet vise à catalyser des projets innovants et durables en Afrique.

Une participation internationale exceptionnelle

Le sommet « Global Africa Tech » prévoit d’accueillir plus de 10.000 participants, dont plus de 40 ministres et hauts responsables, ainsi que plus de 50 directeurs exécutifs du secteur technologique, représentant 50 pays.

Cet événement vise à connecter les projets africains avec des investisseurs et partenaires technologiques, attirant des institutions internationales gérant plus de 100 milliards de dollars d’actifs.

Les inscriptions sont désormais ouvertes sur le site web dédié au sommet, offrant une opportunité unique de participer à cet événement majeur et de contribuer au développement technologique du continent africain.