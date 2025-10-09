Le report inattendu de la 4ème saison de Starlight, voici le secret caché derrière cette décision surprenante

L’annonce du report inattendu de la quatrième saison de l’émission « Starlight », diffusée sur 2M, a suscité de nombreuses interrogations.

Selon le site Ralia, cette décision serait liée à un événement sportif majeur prévu au Maroc. Qui succédera à Wissal Azizi, grande gagnante de la troisième saison ? Le mystère reste entier. Découvrez le secret caché derrière ce report surprenant.

Report du tournage de « Starlight » saison 4

Un coup de théâtre a récemment ébranlé le monde médiatique marocain. Le site Ralia a annoncé que la production de la quatrième saison de l’émission à succès « Starlight », diffusée sur 2M, a été mise en suspens. Cette nouvelle a surpris les fidèles téléspectateurs qui attendaient avec enthousiasme le lancement de la nouvelle saison.

Émission Chaîne de diffusion Saison concernée Statut actuel « Starlight » 2M Saison 4 Reportée Saison précédente gagnante Wissal Azizi Saison 3 Diffusée avec succès

Ce report serait lié aux préparatifs intenses pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, un événement majeur qui se déroulera au Maroc en fin d’année. Les fans devront donc patienter avant de retrouver leurs candidats favoris sur le petit écran.

Le véritable motif derrière ce report surprenant

Il semblerait que le report du tournage de « Starlight » soit en réalité lié à un autre événement d’envergure. En effet, le Maroc se prépare activement pour accueillir la Coupe d’Afrique des Nations 2025, une compétition sportive majeure qui mobilise d’importants moyens logistiques et médiatiques.

2025 CAN au Maroc L’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 modifie les priorités médiatiques du pays.

Cette situation a donc contraint les producteurs de l’émission à revoir leur calendrier. Les fans de « Starlight » devront faire preuve de patience avant de retrouver leurs candidats préférés. Un sacrifice nécessaire pour permettre au pays de briller sur la scène sportive africaine.

Retour sur les moments forts de la troisième saison de « Starlight »

La troisième saison de « Starlight » a été marquée par l’ascension fulgurante de Wissal Azizi.



Représentant fièrement la ville de Casablanca, elle a su conquérir le cœur du public et remporter le titre, surpassant ainsi Salma Chirin, Mohamed Asaad, Mohamed Qamar et Khadija Rachiq.

J’ai adoré la saison 3, surtout les performances de Wissal. Elle a mis la barre très haut pour les prochains candidats ! Rania, 34 ans, téléspectatrice fidèle

Le jury, composé de Nouamane Lahlou, Asma Lamnawar, Aminux, Manal Benchlikha et Hatim Ammor, a joué un rôle crucial dans cette édition. Leurs conseils avisés et leur expertise ont permis à ces talents de se révéler et de briller sous les projecteurs de « Starlight ».