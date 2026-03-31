Le report inattendu du derby de la Ligue 1 sème le trouble parmi les fans de football

Suite au décès de l’ancien président algérien, Liamine Zeroual, les trois rencontres en retard de la 17e journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis ont été reportées à mercredi.

Le derby algérois, le match Paradou AC contre CR Belouizdad et la rencontre JS Kabylie contre ES Ben Aknoun sont concernés par ce changement.

Le report inopiné des matchs de la 17e journée de Ligue 1

Les trois matchs en retard de la 17e journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis ont connu un nouveau report. Initialement prévus pour lundi, ils avaient été déplacés à mardi avant d’être finalement reprogrammés à mercredi.

Ce changement de date est survenu suite au décès de l’ancien président de la République, le moudjahid Liamine Zeroual.

Les rencontres concernées sont le derby algérois MC Alger contre USM Alger, le match Paradou AC contre CR Belouizdad et la rencontre JS Kabylie contre ES Ben Aknoun.

Quels sont les enjeux des rencontres reportées ?

Le derby algérois, qui se tiendra à huis clos au stade Ali-Ammar de Douéra à 16h00, opposera le MC Alger à l’USM Alger.

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Cette rencontre promet d’être intense et passionnante, compte tenu de la rivalité historique entre ces deux équipes. Par ailleurs, le Paradou AC affrontera le CR Belouizdad au stade du 20-Août-1955 à 15h00.

𝐍𝐄𝐗𝐓 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 : 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐎𝐔 𝐀𝐂 💙💛 🏆 17e Journée de la Ligue 1 Mobilis (Match Retard)

📅 Mercredi 1 Avril 2026

🏟️ Stade 20 Août 1955 – Belouizdad

🕕 15h 🇩🇿 🇫🇷 / 10h 🇨🇦

📺 Web Sports TV

📽️ VAR ✅#CRB pic.twitter.com/fpyseEFLxi — Belouizdad Actus 🇲🇨 (@BZActus) March 29, 2026



Enfin, la JS Kabylie recevra l’ES Ben Aknoun au stade Ait-Ahmed de Tizi-Ouzou à 16h00. Ces matchs, bien que reportés, restent cruciaux pour le classement des équipes dans le championnat de la Ligue 1 Mobilis.

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L’impact du décès de Liamine Zeroual sur le football algérien

Le report des matchs est une conséquence directe du décès de l’ex-président, Liamine Zeroual. En effet, la Présidence de la République a décrété un deuil national de trois jours, marqué par la mise en berne du drapeau national.

Cette période de deuil s’étend non seulement sur tout le territoire algérien, mais également dans les représentations diplomatiques à l’étranger. C’est dans ce contexte que les rencontres de la Ligue 1 Mobilis ont été reprogrammées.