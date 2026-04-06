Le rideau tombe sur le 11e Forum International de la Santé Numérique, les lauréats enfin dévoilés

Découvrez les temps forts du 11e Forum international de la santé numérique, organisé par le Forum médical de Réalités et la Société tunisienne de télémédecine et e-Santé.

Un événement qui a mis en lumière l’évolution des pratiques médicales grâce à la technologie et a récompensé les projets innovants dans le domaine de la santé 4.0.

Le 11e forum international de la santé numérique : un événement majeur

Le 11e Forum international de la santé numérique, une initiative du Forum médical de Réalités en collaboration avec la Société tunisienne de télémédecine et e-Santé, s’est déroulé du 2 au 4 avril.

Cette édition a mis l’accent sur le thème « De la santé conventionnelle à la santé 4.0 », offrant une plateforme pour des conférences, des panels et des tables rondes.

Ces sessions ont permis à des experts nationaux et internationaux d’échanger sur les transformations majeures dans le domaine médical.

Des applications concrètes ont été présentées, illustrant comment les données peuvent être transformées en actions bénéfiques pour la santé.

La technologie au service de la médecine : des applications concrètes

Les discussions lors du forum ont mis en lumière plusieurs exemples d’innovations technologiques appliquées à la médecine.

Ces avancées transforment les flux de données en actions concrètes, impactant positivement le diagnostic, la prise en charge et la médication dans diverses spécialités.

Des projets novateurs ont été récompensés lors du Concours de projets en santé numérique et intelligence artificielle, soulignant l’importance de stimuler et promouvoir l’écosystème des startups dans le domaine de la santé.

Des projets innovants récompensés lors du concours de santé numérique

Lors de la clôture du forum, un concours de projets en santé numérique et intelligence artificielle a été organisé.

L’objectif était de stimuler et promouvoir l’écosystème des startups dans le domaine de la santé. Le jury, présidé par Mohammed Jmaiel, professeur d’informatique, a reçu 17 projets.

Quatre projets ont été primés en présence de SEM Wan Li, ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie.

Parmi eux, SafeAirway, une machine learning visant à réduire les risques liés à l’intubation, DrugIT, une solution basée sur l’IA pour optimiser le développement du médicament, Oncotib, une plateforme digitale de suivi clinique à distance pour les patients cancéreux, et Kalsita, un projet de textiles connectés pour prévenir les amputations chez les patients diabétiques.