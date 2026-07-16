Le salon de l’habitat à Oran attire l’attention avec des innovations surprenantes

Découvrez le Salon international de l’habitat et de l’immobilier « Logim Expo », un événement incontournable à Oran.

Organisé par « Ultimate Station » et « Boumedia Publicité », ce salon réunit plus de 40 exposants et propose innovations, offres exclusives et conférences captivantes, le tout sous le thème estival « Été, habitat ».

Un événement incontournable au cœur d’Oran

La première édition du Salon international de l’habitat et de l’immobilier « Logim Expo » s’est ouverte au Centre des conventions « Mohamed Benahmed » d’Oran.

Organisé par l’agence « Ultimate Station » en partenariat avec « Boumedia Publicité », cet événement réunit plus de 40 exposants.

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Parmi eux, on trouve des promoteurs immobiliers, des entreprises de construction, des bureaux d’études et d’architecture. Les visiteurs peuvent également rencontrer des établissements financiers et des compagnies d’assurance.

Ce salon offre une plateforme unique pour découvrir les opportunités d’investissement et les innovations dans le secteur immobilier.

Quelles opportunités pour les investisseurs ?

Le salon offre une occasion précieuse pour les citoyens, y compris ceux de la diaspora, de s’informer sur les opportunités d’investissement dans le logement.

Les promoteurs immobiliers présents proposent des offres promotionnelles attractives, telles que des réductions sur les logements et des facilités de crédit bancaire, rendant l’acquisition immobilière plus accessible.

De plus, la présence de représentants de plusieurs ambassades accréditées en Algérie souligne l’importance internationale de l’événement.

Cela renforce les perspectives de coopération et de partenariat, tout en mettant en lumière les innovations et les nouvelles tendances du secteur immobilier.

Des innovations qui révolutionnent le secteur

Le salon met en avant les dernières innovations en matière de maisons intelligentes et de solutions immobilières adaptées aux divers budgets. Les visiteurs peuvent explorer des technologies révolutionnaires qui transforment l’habitat moderne.

En parallèle, un programme de rencontres d’affaires bilatérales (B2B) est organisé, permettant aux professionnels d’échanger et de nouer des partenariats stratégiques.

Des conférences enrichissantes abordent des thèmes variés tels que l’environnement, les nouvelles technologies dans la construction, l’architecture, et l’aménagement urbain.

Cet événement de cinq jours, sous le slogan « Été, habitat », coïncide avec la saison estivale, offrant une expérience immersive et instructive.