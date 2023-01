Le salon MAGHREB PHARMA réunit les leaders de l’industrie pharmaceutique du 7 au 9 Février 2023 à Alger

Le plus grand salon de l’industrie pharmaceutique de la région fait son retour. Les différentes autorités affichent leurs ambitions. En effet, le salon MAGHREB PHARMA revient après son annulation l’année dernière en 2022. Il s’agit du plus grand salon d’Afrique en matière d’industrie pharmaceutique.

Créé depuis 2012, ce salon réunit depuis 9 ans les plus grands leaders pharmaceutiques de la région et de l’international. Il est question de technologie et de développement du secteur pharmaceutique.

Ce rendez-vous regroupe les grands groupes pharmaceutiques. Au total plus de 27 pays, plus de 200 exposants et fournisseurs de produits pharmaceutiques sont attendus.

L’objectif est clair, dynamiser et innover ce secteur afin de faire de l’Algérie une référence sur le continent. C’est en tout cas ce que partage le Ministre de l’industrie pharmaceutique.

Le salon de la pharmacie, une politique nationale ?

Difficile de cacher l’enthousiasme du gouvernement à travers son ministre de l’industrie pharmaceutique. En effet, la ligne directrice du gouvernement est claire, l’industrie algérienne de se remettre en marche. Et ça passe aussi par le domaine pharmaceutique.

L’objectif étant de faire du pays un lieu phare dans le domaine, un hub de production entre l’Afrique et l’Europe. MAGHREB PHARMA représente en ce sens un bon élan pour se rapprocher de cet objectif. Les grands acteurs du secteur sont attendus des quatre coins de la sous-région. La Tunisie, la Libye, le Maroc ou encore le Mali sont attendus à partir du 7 février prochain.

Le salon aura lieu à Alger, il se tiendra du 7 au 9 février 2023 au Centre International de Conférence Abdelatif Rahal de la capitale.