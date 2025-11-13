Le semi-marathon d’Alger qui se déroulera ce vendredi 14 Novembre prévoit de réunir énormément de monde : voici le plan des routes qui seront inaccessibles aux automobilistes

Préparez-vous pour le semi-marathon international d’Alger ce vendredi !

6 000 Athlètes attendus Le semi-marathon international d'Alger 2025 rassemblera 6 000 coureurs sur un parcours de 21 km.

Avec 6.000 athlètes attendus, cet événement sportif majeur entraînera une fermeture temporaire de la circulation sur un parcours de 21 km.

Les citoyens sont invités à coopérer pour assurer le succès de cette manifestation.

Fermeture partielle du front de mer : quels impacts sur la circulation ?

La circulation sera temporairement et partiellement interrompue ce vendredi pour le semi-marathon international d’Alger.

Cette fermeture, qui concerne un tronçon de 21 km le long du front de mer, est nécessaire pour assurer le bon déroulement de l’événement sportif.

Les routes seront rouvertes progressivement après le passage des coureurs.

Le parcours du semi-marathon : un défi sportif à travers la ville

Le point de rassemblement pour ce semi-marathon est fixé au stade Ferhani à Bab el Oued, avec un départ prévu à 08h30.

Les participants s’élanceront en direction de l’est, le long du front de mer, empruntant plusieurs rues et boulevards de la ville.

Après avoir atteint la rue des Fusillés, les coureurs reviendront sur leurs pas pour finir la course devant le siège de la wilaya d’Alger, aux environs de midi.

Un parcours urbain qui promet d’être aussi exigeant que pittoresque !

6.000 athlètes en compétition : une organisation à la hauteur de l’événement

Pour accueillir les 6.000 athlètes venus d’Algérie et de l’étranger, des mesures spécifiques sont mises en place.

🔴من المنتظر أن يشارك حوالي 5000 عداء يمثلون 24 جنسية في نصف الماراثون الدولي للجزائر العاصمة 2025, المقرر تنظيمه يوم 14 نوفمبر بالعاصمة، حسبما علم يوم الاثنين من رابطة ألعاب القوى لولاية الجزائر

🔗https://t.co/eg4ih2gWTx pic.twitter.com/eT6NXo2UOh — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) November 3, 2025

Notamment, la voie reliant le Jardin Sofia à la rue Zighoud Youcef sera fermée vendredi de 04h00 à midi pour préparer et sécuriser l’arrivée des coureurs.

La réussite de cet événement sportif d’envergure repose également sur la coopération des citoyens.

Ils sont invités à respecter les mesures organisationnelles temporaires, à collaborer avec les agents de sécurité et à maintenir la propreté de la ville.