Le sort de Riyad Mahrez enfin dévoilé – Dans quel club sera-t-il à la rentrée ?

Du haut de ses 31 ans, la carrière de Riyad Mahrez dans le monde du football est loin d’être terminée. En effet, ce grand ailier d’origine algérienne n’a cessé de faire parler de lui durant cette dernière saison, l’une de ses meilleures saisons en club selon les statistiques. Cela suscite d’ailleurs l’intérêt de plusieurs clubs d’autant plus que son contrat avec Manchester City prend fin en Juin 2023. Et si les Citizens ne veulent pas se séparer de ce joueur exceptionnel, c’est également le cas de la direction des Skyblues et des Fennecs !

Riyad Mahrez reste un Fennec pour la prochaine saison !

C’est officiel, Riyad Mahrez prolonge son contrat avec les Skyblues pour la rentrée ! L’aventure de l’international algérien continue auprès de son club depuis 2018. Selon le directeur exécutif des Skyblues, il mérite largement d’évoluer avec ce club d’autant plus qu’il n’avait pas privé son équipe de grands exploits et performances tout au long de la saison dernière.

D’après Ferran Soriano, Riyad Mahrez possède une éthique professionnelle et un sens de l’écoute exemplaire qui font de lui un grand joueur de football. Sur le terrain comme dans l’application des directives de l’entraîneur, Riyad Mahrez a su faire preuve de professionnalisme. Les fans du Manchester City peuvent compter sur le buteur algérien pour la prochaine saison.

Erling Haaland et Riyad Mahrez ensemble au Manchester City

La rumeur sur laquelle les SkyBlues seraient prêts à sacrifier Riyad Mahrez afin de financer le recrutement du norvégien Erling Haaland prend fin depuis que la continuité de l’aventure de l’algérien auprès des fennecs reste d’actualité lors de la prochaine rentrée.

Et d’ailleurs, il n’y a aucune rivalité entre les deux joueurs internationaux. Au contraire, ils sont devenus de proches amis au-delà de la surface du rectangle vert ! Ils se sont croisés sur une île grecque en été 2021, les deux fennecs ont pu tisser des liens solides d’amitiés que les supporters du Manchester City espèrent retrouver sur le terrain.