Le SoutH2 Corridor reste en tête de liste des projets énergétiques prioritaires pour l'UE, un choix qui fait débat.

SoutH2 Corridor et Callisto : deux projets énergétiques prioritaires pour l’UE

La Commission européenne a récemment confirmé que deux projets soutenus par Snam, l’opérateur italien du réseau gazier, figurent dans sa nouvelle liste de priorités pour les initiatives énergétiques transfrontalières. Cette annonce signifie que ces projets sont désormais éligibles à un financement européen.

Il s’agit des projets SoutH2 Corridor et Callisto, qui avaient déjà été inscrits sur la liste prioritaire en 2023. Leur présence continue sur cette liste indique qu’ils pourraient être intégrés dans le prochain plan industriel actualisé de Snam, attendu au début de l’année prochaine.

Qu’est-ce qui fait du SoutH2 Corridor un choix controversé ?

Le SoutH2 Corridor est un projet de gazoduc d’hydrogène reliant l’Algérie, l’Italie, l’Autriche et l’Allemagne.

Malgré sa place sur la liste des projets prioritaires de l’UE, il suscite une certaine controverse. Les critiques pointent notamment les défis environnementaux et géopolitiques que pose ce type d’infrastructure.

Néanmoins, l’UE continue de soutenir le SoutH2 Corridor en raison de son potentiel à diversifier les sources d’énergie de l’Europe et à contribuer à la transition vers une économie à faible émission de carbone. Le projet pourrait également bénéficier de procédures d’autorisation accélérées et d’un soutien financier européen.

Callisto : une solution innovante pour le stockage du CO2 !

Le second projet, Callisto, vise à créer des sites de stockage de dioxyde de carbone en mer, au large de Ravenne, en Italie. Cette initiative novatrice s’inscrit dans la volonté de l’UE de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Classés Projets d’Intérêt Commun et Projets d’Intérêt Mutuel, ces deux initiatives bénéficieront de procédures d’autorisation accélérées et pourront recevoir un soutien financier de l’Union européenne. C’est une avancée majeure pour la transition énergétique en Europe.