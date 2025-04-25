Le Souverain exprime sa compassion à la famille du défunt artiste Mohcine Jamal : un hommage royal poignant

L’expression de la compassion peut prendre de nombreuses formes, mais lorsqu’elle vient d’une figure royale, elle revêt une dimension particulière. C’est ce que nous allons explorer dans cet article, en nous intéressant à l’hommage poignant rendu par le Souverain à la famille du défunt artiste Mohcine Jamal. Un geste qui témoigne non seulement de la reconnaissance pour le talent de l’artiste, mais aussi de l’empathie et du respect pour sa famille endeuillée.

Le roi Mohammed VI exprime sa profonde affliction suite au décès de l’artiste Mohcine Jamal

Le monarque marocain, le Roi Mohammed VI, a transmis un message empreint de compassion et de condoléances à la famille du regretté artiste Mohcine Jamal. Le Souverain a partagé son intense chagrin et son émotion face à cette perte tragique.

Il a également exprimé ses sincères condoléances à la famille élargie de l’artiste, incluant ses amis et admirateurs, tout en soulignant l’impact significatif de Jamal sur la musique marocaine pendant plus de quarante ans. En ces moments de tristesse, le Roi a prié pour que le défunt soit accueilli dans le paradis divin en reconnaissance de ses contributions artistiques.

Un hommage royal à l’apport artistique de Mohcine Jamal

Les condoléances du roi à la communauté artistique et aux admirateurs de Mohcine Jamal

