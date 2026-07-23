Le staff de la JSK s’agrandit tandis que le mercato reste en suspens, les supporters s’interrogent

La JS Kabylie, en pleine préparation pour la saison 2026/2027, renforce son encadrement technique avec l’arrivée de Geoffrey Valenne, un technicien belge expérimenté.

Pendant ce temps, le directeur sportif Yazid Mansouri s’active sur le marché des transferts, privilégiant les départs et ciblant des renforts stratégiques.

Recrutement stratégique : un nouvel atout pour la JSK

La JS Kabylie a récemment renforcé son staff technique en nommant Geoffrey Valenne comme entraîneur adjoint.

Avec une expérience de vingt ans au Standard de Liège, où il a évolué de préparateur physique à entraîneur adjoint, Valenne apporte une expertise précieuse.

Son parcours inclut également des collaborations avec le FC Metz, Charleroi, et l’équipe nationale du Togo.

🟡 Geoffrey Valenne rejoint le nouveau staff technique en tant qu’entraineur adjoint ! 🫡🔰 Le belge a précédemment travaillé pour le FC Metz, le Standard de Liège et au Togo. pic.twitter.com/6d42eeUf6f — JSK Time 🔰 (@JSK_Time) July 20, 2026



Sous la direction de Karim Belhocine, l’arrivée de Valenne pourrait solidifier l’encadrement technique de l’équipe.

Sa connaissance approfondie du football européen et africain est un atout majeur pour la JSK, qui vise à optimiser ses performances.

Départs stratégiques et nouvelles cibles

Sous la direction de Yazid Mansouri, la JSK a récemment vu plusieurs départs marquants, notamment ceux du gardien Hadid vers l’USM Alger et de l’arrière gauche Mouali à l’Olympique Akbou.

Les libérations de Nechat, Texeira, et Nezla soulignent une volonté de renouveler l’effectif. Pour compenser ces pertes, Mansouri cible des profils spécifiques, notamment un milieu de terrain pour remplacer Boubacar Sarr, parti à l’Ittihad Tanger.

En parallèle, le club cherche des joueurs offensifs pour pallier le départ de Boudebouz, avec des noms comme Yacine Brahimi et Rachid Ghezzal évoqués.

Rumeurs et préparation : la JSK en effervescence

Les rumeurs de recrutement autour de Yacine Brahimi et Rachid Ghezzal alimentent l’enthousiasme des supporters de la JSK.

Ces potentiels renforts offensifs suscitent de nombreuses spéculations, d’autant plus que le club doit gérer le départ annoncé de Zinnedine Belaid.

En parallèle, la préparation de la saison bat son plein avec un stage estival prévu en Slovénie. Ce séjour à l’étranger est crucial pour affiner la cohésion de l’équipe et tester de nouvelles stratégies.

Les supporters suivent de près ces développements, espérant voir leur équipe briller lors de la saison à venir.