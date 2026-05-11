Le staff espagnol de la JSK face à un obstacle inattendu qui pourrait tout changer

La JS Kabylie traverse une période de transition avec des changements majeurs au sein de son staff technique.

Alors que l’entraîneur allemand Zinnebauer a été récemment remercié, une proposition ambitieuse venue d’Espagne est à l’étude. Cette offre pourrait transformer la dynamique du club, mais suscite également des débats internes.

Un nouveau souffle pour la JSK : le staff espagnol en perspective

La JS Kabylie a récemment pris la décision de se séparer de l’entraîneur allemand Zinnebauer, ouvrant ainsi la voie à une refonte complète de son staff technique pour la saison prochaine.

La nouvelle direction du club explore actuellement une proposition ambitieuse venue d’Espagne. Cette proposition, bien que prometteuse, rencontre certains obstacles en raison de sa structure complète.

En effet, le projet inclut Pablo Machin, ancien entraîneur de clubs prestigieux comme le FC Séville, en tant qu’entraîneur principal.

Bernat Villa Gorriz, fort de son expérience au FC Barcelone, serait le directeur technique et sportif. Sergi Barjuan, légende du Barça, est pressenti pour diriger le centre de formation, complétant ainsi une équipe qui pourrait insuffler un nouvel élan à la JSK.

Les atouts de l’expertise espagnole

Pablo Machin, avec son expérience à la tête de clubs comme le FC Séville et Girona, apporterait une vision tactique éprouvée à la JSK.

Son parcours en Liga témoigne de sa capacité à gérer des équipes de haut niveau. Bernat Villa Gorriz, quant à lui, a passé une décennie à développer des talents au FC Barcelone, ce qui pourrait être un atout majeur pour structurer le département technique du club algérien.

Sergi Barjuan, ancien joueur emblématique du Barça, pourrait enrichir le centre de formation de la JSK grâce à son expertise.

Cependant, l’idée d’un directeur sportif étranger suscite des réticences au sein du club, certains craignant une perte d’identité locale. Cette opposition interne pourrait compliquer l’acceptation de ce projet ambitieux, malgré les bénéfices potentiels qu’il pourrait apporter à l’équipe.

Le rôle déterminant de Mobilis dans l’avenir de la JSK

Mobilis, en tant que propriétaire du club, joue un rôle crucial dans la décision finale concernant la proposition espagnole.

Cette décision est d’une importance capitale pour l’avenir de la JS Kabylie, car elle pourrait redéfinir la direction sportive du club.

Le dossier, actuellement en suspens, suscite de nombreuses attentes parmi les supporters et les dirigeants.

La décision de Mobilis pourrait soit ouvrir la voie à une nouvelle ère de succès avec l’expertise espagnole, soit maintenir le statu quo en privilégiant une approche plus locale. Les enjeux sont élevés, et la décision finale pourrait influencer durablement l’identité et la compétitivité de la JSK.