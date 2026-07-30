Le stage en Slovénie de la JSK annulé, les joueurs face à une préparation chamboulée

La JS Kabylie, en quête de renouveau après une saison décevante, réajuste ses plans de préparation estivale.

Initialement prévue en Slovénie, la préparation se déroulera finalement en Tunisie. Ce changement stratégique vise à optimiser l’intégration des nouvelles recrues et à renforcer les ambitions continentales du club pour 2027-2028.

Annulation du stage en Slovénie : une décision inévitable

L’annulation du stage de la JS Kabylie en Slovénie s’explique par l’incapacité de sécuriser suffisamment de matchs amicaux.

🟡 Le stage d’inter-saison initialement prévu en Slovénie est annulé en raison de problèmes de visa ! ❌🇸🇮 Il sera finalement délocalisé en Tunisie. 🇹🇳😑 🗞️ @elheddaf1 pic.twitter.com/Q871nE3TD6 — JSK Time 🔰 (@JSK_Time) July 29, 2026



Seul un des trois matchs souhaités par l’entraîneur Karim Belhocine avait été confirmé. Ces rencontres étaient cruciales pour évaluer l’effectif, intégrer les nouvelles recrues et établir les principes de jeu.

Sans garanties sportives adéquates, le déplacement en Slovénie a été jugé inutile. La dimension sportive du rassemblement n’étant plus assurée, la JS Kabylie a décidé de revoir ses plans pour optimiser sa préparation estivale.

La Tunisie comme solution de repli

Face à l’annulation du stage en Slovénie, la JS Kabylie envisage désormais de poursuivre sa préparation en Tunisie. Cette destination, plus proche et logistique, offre une alternative viable pour le club.

Cependant, la direction doit rapidement organiser des matchs amicaux contre trois adversaires locaux pour garantir une préparation optimale.

Ce changement de plan représente un défi pour l’entraîneur Karim Belhocine et la nouvelle direction sportive dirigée par Yazid Mansouri. Ils doivent s’adapter rapidement pour maintenir la dynamique de l’équipe et préparer efficacement la saison à venir.

Un avenir à reconstruire

La JS Kabylie sort d’une saison décevante, terminant cinquième avec 45 points, ce qui a privé le club d’une qualification continentale.

Ce résultat a renforcé la nécessité de reconstruire un cycle gagnant. L’objectif principal pour les saisons à venir est de retrouver la stabilité et de viser une qualification africaine pour la saison 2027-2028.

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, la préparation actuelle est cruciale. Le club doit se concentrer sur l’intégration des nouvelles recrues et l’établissement de principes de jeu solides. Les attentes sont élevées, et chaque décision prise aujourd’hui façonnera l’avenir du club.