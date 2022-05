La valeur du Dinar Algérien (DZD) face aux principales devises étrangères est très évolutive, mais toujours en baisse.

Une légère hausse de la valeur du Dollar face au Dinar Algérien

Le Dollar Américain (USD) et le Dollar Canadien (CAD) connaissent actuellement une légère augmentation.

Effectivement, d’une part, le Dollar Américain a été enregistré, sur le marché officiel, à 145.77 DZD la semaine dernière ; et aujourd’hui, il est enregistré à 146.27 DZD au square à l’achat et à 146.29 à la vente.

D’autre part, le Dollar Canadien, étant moins coûteux par rapport au USD, est, en ce jour, échangeable à 112.37 DZD au square à l’achat, et 112.41 au square à la vente.

Par ailleurs, sur le marché parallèle de la devise, à l’achat, le Dollar Américain vaut 200 DZD, et le Dollar Canadien 152 DZD. En revanche, à la vente, ils valent respectivement 203 DZD et 155 DZD.

La valeur de l’Euro, du Livre Sterling et du Franc Suisse sur le marché des devises en Algérie

L’Euro, étant une monnaie assez courante en Algérie, connaît une certaine baisse. Sur le marché interbancaire des changes, le cours à l’achat de l’Euro est de 152.03 DZD, à la vente, il est de 152.06 DZD. Cependant, il y a une semaine, le taux de change était de 153.72 DZD.

Par contre, sur le marché noir, il actuellement vaut 212 DZD au square à l’achat, et 214 DZD à la vente.

Le Livre Sterling, quant à lui, est la devise la plus chère en Algérie, puisqu’elle vaut 178.53 DZD à l’achat, et 178.64 DZD à la vente. Ainsi, pour acheter 100 GBP, il faudrait 17 853 DZD, et pour vendre 100 GBP, il faudrait 17 864 DZD.

Entre autres, sur le marché parallèle des devises, elle coûte 256 DZD à l’achat, et 259 DZD à la vente.

En outre, en Algérie, le Franc Suisse s’achète 146.04 DZD et se vend 146.08 DZD sur le marché officiel. Cependant, sur le marché noir, le Franc Suisse vaut 204.50 DZD à la vente.

La cotation du Dirham Emirati, Dirham Marocain, Dinar Tunisien et Riyal Saoudien en Algérie

Tout d’abord, la valeur du Dirham Emirati enregistré à la banque centrale d’Algérie, est de 39.83 DZD au square à la vente, et de 39.81 DZD à l’achat. Sur le marché parallèle, le Dirham Emirati se vend 55 DZD.

Ensuite, le Dirham Marocain, moins onéreux que le Dirham Emirati, s’achète et se vend à 14.48 DZD sur le marché officiel des devises. Mais sur le marché noir, un Dirham Marocain (1 MAD) se vend à 20.00 DZD.

Puis, le Dinar Tunisien (TND) vaut 47.16 DZD à l’achat, et 47.63 DZD à la vente sur le marché interbancaire. Et sur le marché noir des devises, le Dinar Tunisien se vend à 73.00 DZD.

Finalement, en Algérie, le Riyal Saoudien équivaut à 38.99 DZD à l’achat, et à 39.00 DZD à la vente sur le marché officiel. Et sur le marché parallèle, le Riyal Saoudien se vend 54.00 DZD.