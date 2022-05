L’Euro, le Dollar, le Dirham, la Livre Sterling font partie des monnaies fréquemment utilisées sur le sol Algérien. Cependant, leurs valeurs sur le marché des changes varient quotidiennement.

La valeur du Dollar sur le marché des devises Algérien

Le Dollar est la devise la plus populaire et la plus utilisée au monde. Cependant, il existe plusieurs types de Dollar selon les pays.

Par exemple, il y a le Dollar Américain (USD), le Dollar Canadien (CAD) et même le Dollar Australien (AUD). Il est à noter, par ailleurs, que chaque devise a son propre taux de change face au Dinar Algérien (DZD).

Pour ce qui est du Dollar Américain, d’une part, le cours à l’achat est de 145.73 DZD et à la vente, le cours est de 145.74 DZD. En revanche, sur le marché parallèle, le Dollar Américain peut être acheté à 202 DZD et peut être acheté à 205 DZD.

D’autre part, le Dollar Canadien s’échange à 113.40 DZD au square à l’achat et à 113.42 DZD à la vente. Cependant, sa valeur sur le marché noir est différente, puisqu’à l’achat, il vaut 152 DZD ; et à la vente, il coûte 155 DZD.

La cotation commerciale de l’Euro, de la Livre Sterling et du Franc Suisse

L’Euro, monnaie principale de l’Union Européenne, est souvent utilisée en Algérie, et partout en Afrique. Concernant son cours sur le marché interbancaire des changes d’Algérie, l’Euro (EUR) équivaut à 152.71 DZD à l’achat, et à 152.74 DZD à la vente.

Par contre, sur le marché parallèle des devises, celui-ci (1 EUR) vaut 212.50 DZD au square à l’achat, et 214 DZD au square à la vente.

La Livre Sterling (GBP), quant à elle, est la devise la plus chère sur le sol Algérien. Effectivement, sur le marché officiel, elle peut être achetée à 180.11 DZD, et vendue à 180.20 DZD. Cependant, sur le marché noir, elle équivaut 252 DZD environ à l’achat ; et à la vente, elle coûte à 255 DZD.

En ce qui concerne le Franc Suisse (CHF), son cours à l’échange est de 148.56 DZD à l’achat, et de 148.64 à la vente. Mais son prix sur le marché noir est plus onéreux parce qu’il coûterait 207 DZD rien qu’à la vente.

Le cours de change du Dirham Emirati et du Dirham Marocain face au Dinar Algérien

Le Dirham Emirati (AED) et le Dirham Marocain (MAD) sont souvent utilisés sur le sol Algérien. Leurs valeurs à l’échange, cependant, sont bien distinctes.

D’un côté, le Dirham Emirati vaut 39.67 DZD à l’achat ; et à la vente, elle vaut 39.68 DZD. Ce prix n’est, en revanche, que celui proposé sur le marché interbancaire des devises. En effet, sur le marché parallèle, le coût à l’échange du AED est de 54 DZD.

D’un autre côté, le Dirham Marocain se trouve moins cher que le Dirham Emirati, car il coûterait 14.51 DZD tant à l’achat qu’à la vente. Il en va de même sur le marché noir, puisque celui-ci vaudrait 20 DZD, ce qui fait 24 DZD de moins que le Dirham Emirati.

Le prix à l’échange du Dinar Tunisien et le Riyal Saoudien en Algérie

Concernant le Dinar Tunisien (TND), sur le marché officiel des changes, celui-ci vaut 47.32 DZD au square à l’achat, et 47.79 DZD à la vente. En revanche, sur le marché parallèle, 1 TND peut être vendu jusqu’à 72 DZD.

Et pour ce qui est du Riyal Saoudien (SAR), sur le marché interbancaire, il coûterait 38.84 DZD et 38.85 DZD, respectivement à l’achat et à la vente. Cependant, sa valeur à l’échange sur le marché noir, 1 SAR vaut 53 DZD au square à la vente.