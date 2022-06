Le taux de change du Dinar Algérien, ce 19 juin 2022

Le cours des devises sur le sol Algérien varie en fonction du marché sur lequel la transaction est effectuée. En effet, le marché des changes est caractérisé par la présence de deux marchés : le marché interbancaire officiel et le marché parallèle.

Le cours de change de l’Euro et du Dollar en Algérie

D’abord, sur le marché officiel, l’Euro est enregistré à 152.25 DZD à l’achat et à 152.32 DZD à la vente. Sur le marché parallèle, celui-ci est estimé à 212 DZD au square à l’achat et 214 DZD à la vente.

Ensuite, le Dollar Américain vaut 146.56 DZD et 146.58 DZD, respectivement à l’achat et à la vente, sur le marché interbancaire des devises. Sur le marché noir, 1 USD coûte 199 DZD à l’achat et 202 DZD à la vente.

Enfin, le Dollar Canadien peut être acheté à 113.38 DZD et vendu à 113.43 DZD sur le marché officiel. En revanche, sur le marché parallèle, le Dollar Canadien équivaut à 151 DZD à l’achat et 154 DZD à la vente.

La valeur à l’échange du Franc Suisse et de la Livre Sterling en Algérie

D’une part, le Franc Suisse vaut actuellement 149.37 DZD à l’achat, et 149.45 DZD à la vente, sur le marché interbancaire. Par contre, sur le marché noir, le Franc Suisse peut être échangé à 209.50 DZD rien qu’à la vente.

D’autre part, sur le marché officiel, le cours à l’achat de la Livre Sterling est de 177.07 DZD, et à la vente, il est de 177.15 DZD. Cependant, sur la marché parallèle, 1 GBP est proposée à 253 DZD à l’achat, et à 256 DZD à la vente.

Le taux à l’échange du Dirham Emirati, du Dirham Marocain, du Riyal Saoudien et du Dinar Tunisien

Le Dirham Emirati est aujourd’hui estimé à 39.89 DZD à l’achat et 39.91 DZD à la vente sur le marché interbancaire. En revanche, il est proposé à 54.50 DZD à la vente sur le marché parallèle.

Le Dirham Marocain vaut 14.49 DZD aussi bien à l’achat qu’à la vente sur le marché officiel. Sur le marché noir, 1 MAD peut être vendu à 20 DZD.

Concernant le cours du Riyal Saoudien, celui-ci est coté à 39.05 DZD à l’achat et 39.06 DZD à la vente sur le marché officiel des devises. Sur le marché parallèle, 1 SAR vaut 53.50 DZD rien qu’à la vente.

Le Dinar Tunisien est, en ce jour, enregistré à 47.14 DZD à l’achat et 47.61 DZD à la vente auprès de la Banque Centrale d’Algérie. En revanche, sur le marché noir, le cours à la vente du Dinar Tunisien est de 72.50 DZD.