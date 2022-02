Le tee-shirt à l’effigie de Rayan crée scandale

Le petit marocain de cinq ans nommé Rayan vient de décéder de sa chute accidentelle dans un puits de plus de trente mètres. Les médias ont suivi de près cette tragédie qui a fait le tour du monde. Des tee-shirts véhiculant l’image de l’enfant se sont rapidement retrouvés sur le marché, causant la colère chez les internautes.

« Mes yeux saignent » selon un internaute

Le hashtag #Rayan est devenu si populaire sur le Net qu’un site internet a voulu en profiter pour sortir des objets dérivés. La photo du petit garçon au destin tragique s’est retrouvée malgré lui sur des tasses, des gourdes ou encore des casquettes.

C’est une image qui semble mettre en scène l’enfant dans les derniers instants de sa vie.

On aurait pu croire à un soutien à but non lucratif. Mais quand on voit un tee-shirt, valant plus de 20 euros, porté par des mannequins qui affichent un sourire radieux, on se doute quand même de quelque chose.

Beaucoup d’internautes ont bien montré qu’ils étaient offusqués par cette attitude trop tournée vers le profit, qualifiant l’acte comme un manque de respect envers le défunt, sa famille et ses proches.

Voici quelques-unes des réactions des internautes :

Hier je faisais une vanne sur les racoleurs qui allaient plus tarder à vendre des t-shirt #Rayan au rythme ou ça allait, aujourd'hui on m'envoie cette horreur. Mes yeux saignent. Je ne veux plus vivre sur cette planète. pic.twitter.com/lAlvDnNUlV — Penseur Sauvage 💉💉💉💉💉💉💉💉💉 (@Penseursauvage) February 5, 2022

« Rayan Stay Strong » : Des marques utilisent le drame de Rayan pour vendre des T-shirt à son effigie pic.twitter.com/TBLR4AgWBK — Al Nas (@nas06169479) February 5, 2022