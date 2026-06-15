Le téléphérique de Tizi-Ouzou s’étend, les habitants redécouvrent leur région autrement

Le téléphérique de Tizi-Ouzou continue de transformer la mobilité régionale avec l’inauguration récente de son deuxième tronçon.

Ce projet ambitieux, soutenu par une délégation ministérielle, promet de désenclaver les agglomérations, d’améliorer l’accès aux infrastructures de santé et de renforcer l’attractivité touristique tout en réduisant la congestion routière.

Inauguration du deuxième tronçon du téléphérique de Tizi-Ouzou

Le deuxième tronçon du téléphérique de Tizi-Ouzou, reliant le chef-lieu de la wilaya à l’hôpital Sidi Belloua, a été inauguré le dimanche 14 juin par le ministre de l’Intérieur, Saïd Sayoud.

🔴🔴#صور.. إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل #السعيد_سعيود رفقة أعضاء الوفد الوزاري على وضع حيز الخدمة للشطر الثاني من مشروع #المصعد_الهوائي الرابط بين مقر الولاية ومستشفى سيدي بالوا pic.twitter.com/OOwWxncynM — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) June 14, 2026



Accompagné de plusieurs ministres et du Directeur général de la Protection civile, il a assisté à une présentation technique du projet, détaillant ses phases de réalisation et ses caractéristiques techniques.

Ce projet vise à améliorer les déplacements et à désenclaver les agglomérations environnantes. En facilitant l’accès aux structures de santé, il renforce l’attractivité de la région et soutient l’activité touristique.

Impact du troisième tronçon du téléphérique

Le lancement des travaux pour le troisième tronçon du téléphérique, reliant l’hôpital Sidi Belloua à Redjaouna, promet de transformer la région.

Ce projet facilitera l’accès aux structures de santé, soulageant ainsi les citoyens et améliorant leur qualité de vie.

#شاهد..وزير الداخلية #السعيد_سعيود يشرف على وضع حيز الخدمة لمشروع المصعد الهوائي لمحطة بالوة بولاية #تيزي_وزو pic.twitter.com/eb8fEhOcGh — Dzair Tube (@Dzair_Tube) June 14, 2026



En outre, il contribuera à désengorger le trafic routier, offrant une alternative de transport écologique et efficace.

Selon le ministre Saïd Sayoud, ce tronçon représente une avancée significative pour l’infrastructure de transport et le développement régional.

Il renforcera l’attractivité touristique de Tizi-Ouzou, une région riche en atouts naturels, tout en incarnant la dynamique de développement du pays.

Importance écologique du téléphérique de Tizi-Ouzou

Le téléphérique de Tizi-Ouzou, avec son premier tronçon de 2,5 km reliant Bouhinoun à la Nouvelle-Ville, est un moyen de transport écologique essentiel.

Mis en service en janvier 2020, il joue un rôle crucial dans la réduction de la congestion routière, offrant une alternative durable aux déplacements en voiture.

TIZI OUZOU | Supervision du ministère de l’intérieur de la mise en service de la deuxième section & prolongation du projet de téléphérique reliant le siège de la wilaya à l’hôpital Sidi Belloua. Il a également donné le signal de lancement de la troisième section du projet, qui… pic.twitter.com/yxbEwr5iFs — Algeria Project (@Algeria3New) June 14, 2026



La délégation ministérielle a inspecté les installations, soulignant les conditions optimales d’exploitation et les services offerts.

Ce projet incarne une avancée écologique, améliorant la mobilité urbaine tout en préservant l’environnement, et renforce l’attractivité de la région pour les résidents et les visiteurs.