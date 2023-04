Le top 10 des pays africains avec le plus de millionnaires – L’Algérie en fait-elle partie ?

L’Afrique est un continent en plein essor et plusieurs pays se distinguent par leur nombre de résidents fortunés. Le cabinet de conseil en migration d’investissement Henley & Partners a publié, cette année, son rapport dénommé Africa Wealth Report, en collaboration avec New World Wealth. Ce document révèle le Top 10 des pays africains avec le plus de résidents fortunés.

Highlights from the newly published #Africa Wealth Report 2023. Download the report for more insights into private wealth trends in Africa: https://t.co/sCL6WnPC2G pic.twitter.com/abMN56QiSb — Henley & Partners (@HenleyPartners) March 28, 2023

Les 10 pays africains les plus riches en millionnaires

1. Afrique du Sud : 37 800 millionnaires

: 37 800 millionnaires 2. Egypte : 16 100 millionnaires

: 16 100 millionnaires 3. Nigeria : 9 800 millionnaires

: 9 800 millionnaires 4. Kenya : 7 700 millionnaires

: 7 700 millionnaires 5. Maroc : 5 800 millionnaires

: 5 800 millionnaires 6. Angola : 4 400 millionnaires

: 4 400 millionnaires 7. Tanzanie : 3 300 millionnaires

: 3 300 millionnaires 8. Ghana : 2 900 millionnaires

: 2 900 millionnaires 9. Namibie : 2 500 millionnaires

: 2 500 millionnaires 10. Ouganda : 2 200 millionnaires

L’Afrique du Sud en tête du classement

L’Afrique du Sud domine le classement avec un total de 37 800 millionnaires. Le pays le plus industrialisé du continent est en constante progression grâce à sa croissance économique et son secteur touristique florissant. L’Egypte occupe la deuxième place avec 16 100 millionnaires, suivie de près par le Nigeria qui compte 9 800 millionnaires.

Le Maroc dans le top 5

Le Maroc se classe à la cinquième place avec 5 800 millionnaires à son actif. Ce chiffre témoigne de la stabilité économique du pays et de son attractivité pour les investisseurs étrangers. Le secteur immobilier et le tourisme sont les principaux moteurs de cette croissance des fortunes marocaines.

Classement. Le #Maroc parmi les pays africains les plus riches en millionnaires pic.twitter.com/Mv3qov2iUX — Finances News Hebdo (@financesnewsh) March 30, 2023

L’absence des pays d’Afrique francophone

Il est à noter qu’aucun pays d’Afrique francophone ne figure dans ce Top 10. Toutefois, des nations d’Afrique de l’Ouest anglophone, comme le Nigeria et le Ghana, sont présentes dans le classement. Le Ghana et le Nigeria représentent respectivement l’Afrique de l’Ouest avec 2 900 et 9 800 millionnaires.

Les perspectives pour les années prochaines

Le rapport prévoit une augmentation du nombre de millionnaires sur le continent africain les prochaines années. Les pays déjà présents dans le Top 10 devraient continuer à progresser, notamment grâce à la diversification de leurs économies et à l’amélioration de leur environnement d’affaires.

Les facteurs-clés de la richesse en Afrique

Plusieurs facteurs contribuent à la croissance de la richesse sur le continent africain :

La diversification économique : les pays qui réussissent à diversifier leurs sources de revenus sont plus susceptibles d’attirer des investissements et de générer une croissance soutenue.

: les pays qui réussissent à diversifier leurs sources de revenus sont plus susceptibles d’attirer des investissements et de générer une croissance soutenue. L’amélioration de l’environnement d’affaires : les réformes économiques et politiques visant à faciliter la création et la gestion des entreprises favorisent l’émergence de nouveaux entrepreneurs et millionnaires.

: les réformes économiques et politiques visant à faciliter la création et la gestion des entreprises favorisent l’émergence de nouveaux entrepreneurs et millionnaires. L’essor du secteur touristique : le tourisme est un moteur important de la croissance économique en Afrique, avec un potentiel considérable pour attirer des investissements et créer des emplois.

: le tourisme est un moteur important de la croissance économique en Afrique, avec un potentiel considérable pour attirer des investissements et créer des emplois. Le développement immobilier : la construction de projets immobiliers de luxe et la hausse des prix de l’immobilier contribuent également à l’augmentation de la richesse des résidents africains.

En conclusion, l’Afrique est un continent riche en opportunités et en ressources. L’Algérie n’en fait pas partie de ce top 10 mais selon le rapport « Africa Wealth Report 2023 » du cabinet britannique Henley & Partners l’Algérie compte 2800 millionnaires.

Les pays présents dans ce Top 10 des pays africains avec le plus de riches témoignent de la diversité et du potentiel économique du continent. Il sera intéressant de suivre l’évolution de ces pays au cours des prochaines années et de voir si d’autres nations africaines parviendront à se hisser dans ce prestigieux classement.

