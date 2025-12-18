Le tournoi de la Coupe d’Algérie se précise, voici les affrontements à ne pas manquer en 1/8e de finale

Préparez-vous pour une semaine intense de football avec les huitièmes de finale de la Coupe d’Algérie 2026.

Des matchs palpitants sont prévus du 12 au 17 janvier, mettant en scène des équipes emblématiques telles que l’USM El Harrach, le MC Alger ou encore le CR Belouizdad. Restez connectés pour découvrir le programme détaillé de ces rencontres incontournables.

Coup d’envoi des huitièmes de finale de la Coupe d’Algérie 2026 : les matchs à ne pas manquer

Les passionnés de football sont sur le qui-vive alors que les huitièmes de finale de la Coupe d’Algérie 2026 s’apprêtent à démarrer.

Les rencontres, prévues du 12 au 17 janvier 2026, promettent d’être palpitantes avec des équipes venues de tout le pays pour se disputer une place en quart de finale.

Que vous soyez un fervent supporter ou un novice dans l’univers du football algérien, ces matchs sont incontournables. Des confrontations comme USM El Harrach contre USM Alger ou MC Alger face à ES Ben Aknoun sont autant de rendez-vous à ne pas rater.

Quels sont les affrontements phares de cette semaine de compétition ?

Le match n°51 opposera l’USM El Harrach à l’USM Alger le 12 janvier à 17h00 au Stade Nelson Mandela. Le lendemain, le MC Alger affrontera l’ES Ben Aknoun lors du match n°56 à 19h00 au Stade Ali Ammar.

Le 15 janvier, trois rencontres auront lieu : le CA Batna contre Paradou AC (match n°49), l’ES Mostaganem face à la JS Saoura (match n°52) et le CR Belouizdad contre l’ASM Oran (match n°55).

Le 16 janvier, l’ASO Chlef rencontrera le MC Saïda pour le match n°50 et le CS Constantine jouera contre le WA Tlemcen lors du match n°53. Enfin, le 17 janvier, la JSM Bejaia affrontera le NA Hussein Dey pour le dernier match des huitièmes de finale, le match n°54.

Le match n°54 : une confrontation à suspense entre la JSM Bejaia et le NA Hussein Dey !

Le samedi 17 janvier 2026 à 14h00, le Stade de l’Unité Maghrébine Bejaia sera le théâtre du dernier match des huitièmes de finale, le match n°54.

Cette rencontre opposera la JSM Bejaia au NA Hussein Dey, deux équipes aux performances remarquables.

La JSM Bejaia, forte de son expérience et de sa cohésion d’équipe, est redoutable en défense. Cependant, elle devra faire face à la vivacité et à la technique du NA Hussein Dey, qui pourrait exploiter les moindres failles. Un match à suspense qui promet d’être riche en rebondissements !