Le train entre l’Algérie et la Tunisie reprend vie, une lueur d’espoir pour les voyageurs ce mercredi 21 octobre

Le service ferroviaire entre l’Algérie et la Tunisie reprend vie, marquant une nouvelle ère de connectivité transfrontalière.

Après une pause nécessaire pour des travaux d’amélioration, les voyageurs peuvent à nouveau profiter de cette liaison essentielle, renforçant les liens culturels et économiques entre les deux nations. Découvrez les détails de cette reprise tant attendue.

La renaissance du train entre l’Algérie et la Tunisie

Le service ferroviaire entre l’Algérie et la Tunisie reprendra le mercredi 21 octobre 2026, après une suspension due à des travaux sur le tronçon algérien.

Cette ligne, relancée en août 2024 après 30 ans d’arrêt, avait été interrompue le 14 septembre pour permettre ces rénovations essentielles.

La ligne internationale Annaba-Tunis-Annaba, qui relie Alger à Tunis via Annaba et Ghardimaou, est cruciale pour les échanges entre les deux pays.

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé la fin des travaux, assurant un retour à la normale pour les voyageurs.

Détails des travaux effectués

Les travaux sur le tronçon ferroviaire reliant Aïn Sennour à Souk Ahras ont été menés par l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF).

Ces opérations, qui ont duré 20 jours, visaient à améliorer la sécurité et l’efficacité du service ferroviaire.

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a exprimé sa gratitude envers ses voyageurs pour leur compréhension durant cette période. Elle s’engage à continuer d’améliorer la qualité de ses services pour garantir un transport sûr et régulier.

Horaires et tarifs attractifs

Les trains entre Alger et Tunis offrent des horaires pratiques avec des départs d’Alger les dimanches, mardis et jeudis à 9h00, arrivant à 18h27.

Dans le sens inverse, les départs de Tunis ont lieu les lundis, mercredis et vendredis à 8h30, pour une arrivée à Alger à 18h20.

Les tarifs sont compétitifs : 1 900 DA en première classe et 1 640 DA en deuxième classe. Les enfants de moins de quatre ans voyagent gratuitement, tandis qu’une réduction de 50 % est accordée aux enfants âgés de 4 à 12 ans, rendant le voyage accessible aux familles.