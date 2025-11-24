Le très grand acteur Noureddine Ben Ayed nous quitte laissant le cinéma Tunisien en deuil

Le monde artistique tunisien est en deuil suite à la disparition de l’acteur emblématique Noureddine Ben Ayed, survenue le dimanche 23 novembre 2025.

Reconnu pour sa prolifique carrière à la télévision et au théâtre, il a marqué les esprits avec ses rôles dans des séries populaires telles que Ghada, L’Assifa wa El Hasad, Khattini, Hassouna yehib yestahsan et la comédie Sahn Tounsi.

Noureddine Ben Ayed, une étoile du cinéma tunisien s’éteint

وزارة الشؤون الثقافية، تنعى الممثل والكوميدي التونسي نور الدين بن عيّاد، الذي وافته المنية اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، عن سنّ تناهز 73 عامًا.#تونس #Tunisia pic.twitter.com/y9GTbkUk7I — Ultra Tunisia الترا تونس (@ultra_tunisia) November 23, 2025

Quels rôles ont marqué sa carrière prolifique ?

Un départ qui bouleverse le monde artistique tunisien

La disparition de Noureddine Ben Ayed a plongé le monde artistique tunisien dans une profonde consternation. Sa mort inattendue a laissé un vide béant, tant son talent et sa présence sur scène étaient appréciés.

On a grandi avec ses rôles, il faisait partie de notre quotidien artistique. Sa disparition laisse un vide énorme, comme si une lumière de la scène tunisienne s’était éteinte.

Mériem, 41 ans, passionnée de théâtre

Son absence se fera ressentir sur la scène artistique, où il a su marquer les esprits par son jeu d’acteur unique. Son départ est une perte immense pour le cinéma et le théâtre tunisiens. Que son âme repose en paix.