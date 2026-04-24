Le wali de Bejaia dévoile fièrement le nouveau stade en images, un projet ambitieux pour la ville

Annoncé depuis une quinzaine d’années, le projet de nouveau stade à Bejaia a enfin été débloqué en 2023. Doté d’une enveloppe financière de 80 millions d’euros, ce futur complexe sportif offrira une capacité d’accueil de 30 000 places à Oued Ghir.

Hier, le Wali de Bejaia a présenté une nouvelle maquette du projet, dont l’étude de réalisation englobe les aspects techniques et l’aménagement des alentours à El Kseur.

Un projet de stade longtemps attendu enfin débloqué

Annoncé depuis une quinzaine d’années, le projet de construction d’un nouveau stade à Bejaia a connu de nombreux obstacles. Malgré une première maquette présentée, rien de concret n’avait été réalisé jusqu’en mai 2023, date à laquelle le projet a été relancé.



Ce déblocage a permis la présentation d’une nouvelle maquette par le Wali de Bejaia, trois ans après l’annonce du redémarrage du projet. Cette étude inclut des aspects techniques et envisage l’aménagement des alentours dans la commune d’El Kseur. Cependant, aucune information supplémentaire concernant les délais ou le début des travaux n’a été divulguée.

Détails du budget alloué au projet

Le budget consacré à ce projet ambitieux s’élève à environ 80 millions d’euros. Cette somme considérable sera principalement utilisée pour la construction d’un stade moderne pouvant accueillir jusqu’à 30 000 spectateurs.

En plus de l’enceinte, une partie de cette enveloppe financière sera également dédiée à la réalisation d’autres installations sportives à Oued Ghir, contribuant ainsi à l’amélioration des infrastructures sportives de la région.

Présentation de la nouvelle maquette : un aperçu prometteur

La nouvelle maquette du projet, présentée par le Wali de Bejaia, offre une vision détaillée et technique du futur stade.

L’aménagement des alentours dans la commune d’El Kseur est également pris en compte, promettant un environnement harmonieux et adapté. Malgré cette avancée, aucune précision supplémentaire n’a été donnée concernant les délais de réalisation ou le début des travaux.