Le wali d’Oran en immersion dans l’univers industriel de Fiat et Tosyali, une visite riche en perspectives

Le Wali d’Oran, Ibrahim Ouchen, a récemment effectué une visite de deux sites industriels clés de la région : l’usine automobile Fiat Algérie à Tafraoui et le complexe sidérurgique Tosyali Algérie à Bethioua.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des efforts visant à augmenter la capacité de production locale et à développer l’industrie nationale.

Fiat Algérie : une croissance prometteuse en perspective

Accompagné de plusieurs responsables, dont le président du conseil d’administration du groupe Stellantis Algérie, il a inspecté les unités de soudure et de peinture dans le cadre de l’expansion du site.

Ces installations devraient contribuer à augmenter la capacité de production et le taux d’intégration locale de l’usine.

Lors de sa visite, le wali a également découvert le nouveau modèle « Grande Panda » qui sera produit localement.

Assemblée selon le système CKD (Completely Knocked Down), cette voiture verra son taux d’intégration locale atteindre 20% au lancement, avec l’ambition de dépasser 30% d’ici 2026.

Visite du wali d’Oran au complexe sidérurgique Tosyali Algérie

Ibrahim Ouchen, le wali d’Oran, s’est également rendu au complexe sidérurgique Tosyali Algérie à Bethioua.

Au cours de sa visite, il a exploré diverses unités de production, y compris la seconde unité de réduction directe du minerai de fer (DRI 2).

Il a également pris connaissance du projet d’extension du complexe, qui vise à produire des tôles d’acier pour l’industrie automobile.

2026 Nouvelle mise en service Le projet d’extension de Tosyali entrera en activité en 2026, renforçant la production d’acier automobile.

La mise en service de cette extension est prévue pour 2026, marquant une nouvelle étape dans le développement de l’industrie sidérurgique algérienne.

Tosyali Algérie : un pilier de l’économie nationale et internationale

Le complexe sidérurgique Tosyali Algérie joue un rôle stratégique en tant que pôle industriel. Il oriente sa production pour répondre aux besoins du marché national, notamment dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie et de l’énergie.

En plus de servir le marché local, Tosyali Algérie s’ouvre également à l’exportation.

Le complexe vise les marchés régionaux et internationaux, renforçant ainsi son importance économique au-delà des frontières algériennes.