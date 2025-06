Leadership à Rabat : Quatre nominations clés annoncées, voici les nouveaux visages de 2025

L’année 2025 marque un tournant décisif pour le leadership à Rabat. Quatre nominations clés viennent d’être annoncées, apportant un vent de renouveau dans la capitale marocaine. Ces nouveaux visages, porteurs d’espoir et de changement, sont prêts à relever les défis de demain. Qui sont-ils ? Quels sont leurs parcours et leurs ambitions pour Rabat ?

Cet article vous propose de découvrir ces personnalités qui vont désormais jouer un rôle majeur dans l’évolution de la ville. Restez connectés pour en savoir plus sur ces leaders qui promettent de marquer l’histoire de Rabat.

Le Conseil de gouvernement marocain valide des nominations à des postes clés

Le Conseil de gouvernement marocain a donné son aval à plusieurs nominations à des postes de haut rang, en accord avec l’article 92 de la Constitution. Ces nominations concernent notamment le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des sports, ainsi que les ministères de l’Industrie et du Commerce et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

Ces décisions revêtent une importance capitale pour le fonctionnement du gouvernement et ont des implications significatives sur sa gestion.

Nominations clés au sein du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des sports

Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des sports a vu la nomination de Mounia Mouzouri en tant que directrice de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de l’Oriental. Hind Ibn El Habib a également été promue directrice générale de la planification, des ressources et de la contractualisation.

Ces nominations stratégiques pourraient avoir un impact significatif sur le fonctionnement et la gestion du ministère, notamment en termes de planification et de mise en œuvre des politiques éducatives.

Changements majeurs au sein des ministères de l’Industrie, du Commerce et de l’Enseignement supérieur

Au ministère de l’Industrie et du Commerce, Rachid Bahi a été désigné directeur des Activités industrielles diverses. Par ailleurs, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation accueille Mohamed Bellaihou en tant que directeur de l’École normale supérieure (ENS) de Tétouan.

Ces nominations pourraient impulser une nouvelle dynamique dans ces secteurs clés, avec un impact potentiel sur les politiques industrielles, commerciales et éducatives du pays.