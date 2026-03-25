L’éclipse du siècle se prépare à illuminer le ciel algérien, la date est enfin révélée

Préparez-vous à vivre un événement astronomique exceptionnel ! Le 2 août 2027, une éclipse solaire totale, surnommée « l’éclipse du siècle », traversera l’Afrique du Nord, avec l’Algérie en première ligne.

Un spectacle céleste rare et fascinant qui suscite déjà l’intérêt des scientifiques et passionnés d’astronomie du monde entier.

L’éclipse du siècle : un spectacle céleste à ne pas manquer en Algérie

Le 2 août 2027, le ciel algérien sera le théâtre d’un phénomène astronomique rare et spectaculaire : une éclipse solaire totale.

Cet événement, surnommé « l’éclipse du siècle », suscite déjà l’intérêt des scientifiques et des amateurs d’astronomie du monde entier.

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La raison de cet engouement ? Sa durée exceptionnelle et son étendue géographique, qui placent l’Algérie directement sur la trajectoire de l’ombre lunaire.

Cette éclipse s’inscrit dans une séquence remarquable d’événements célestes observables entre 2026 et 2028, renforçant ainsi son intérêt scientifique et médiatique. Un rendez-vous céleste à ne pas manquer pour les passionnés d’astronomie.

Quelle sera la trajectoire de cette éclipse hors du commun ?

L’éclipse débutera son voyage au-dessus de l’océan Atlantique, traversant ensuite plusieurs pays dont le Maroc, la Tunisie, la Libye, l’Égypte, l’Arabie saoudite et le Yémen.

Cependant, c’est en Algérie que le spectacle sera particulièrement impressionnant. Plusieurs régions du pays seront plongées dans l’obscurité en plein jour pendant quelques minutes, un phénomène typique des éclipses totales.

La durée de cette éclipse est également remarquable. La phase de totalité pourrait dépasser six minutes dans certaines zones, une durée exceptionnelle pour ce type d’événement. Le phénomène s’achèvera finalement dans l’océan Indien, après avoir offert un spectacle inoubliable aux habitants des pays traversés.

Comment observer en toute sécurité ce phénomène rare et fascinant ?

Une éclipse solaire totale se produit lorsque la Lune s’interpose parfaitement entre la Terre et le Soleil, occultant entièrement ce dernier.

Celle de 2027 est particulièrement attendue pour sa longue durée et sa visibilité sur une zone densément peuplée.

Toutefois, il est crucial de rappeler que l’observation d’une éclipse sans protection peut causer des dommages irréversibles à la rétine.

Il est donc recommandé d’utiliser des lunettes spéciales certifiées pour observer ce spectacle céleste. Les autorités et les organismes scientifiques intensifieront leurs efforts pour sensibiliser le public et encadrer l’observation de ce phénomène en toute sécurité.